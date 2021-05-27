«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»

Елена Петряева

В мае NewsVo опубликовал интервью с вологжанкой Дианой Лятиф, которая рассказала о позитивном опыте перехода на семейное образование (СО). В этом материале мы расскажем о негативном опыте. Вологжанка Анна Шевкина считает, что идея перевести сына Олега на СО в выпускном 9-м классе была ошибкой и обошлась семье слишком дорого.

Анна Шевкина: «Несмотря на негативный опыт, я не стала противницей семейного образования».

– Анна, почему вы выбрали вариант семейного образования?

– Мы решили перейти на СО благодаря дистанционке. Именно «благодаря», а не «из-за». Сыну очень понравилось учиться дома, он высыпался, делал задания, вовремя отправлял на проверку. В итоге, в конце четвёртой четверти он получил очень хорошие оценки. Поэтому мы и решили продолжить обучение дома.

– Какой вариант СО вы выбрали?

– Летом я много читала, смотрела вебинары по СО, выбирала школу. Все казалось радужным и прекрасным. Остановились на платформе Интернет-урок. Когда подавала заявление о переходе на СО, мне четко дали понять, что я поступаю неправильно, сто раз пожалею и испорчу аттестат ребенку. Но я-то надеялась, что как раз его улучшу. До сих пор сын учился хорошо, тройки бывали только по математике и физкультуре.

– Что пошло не так, как вы ожидали?

– Мы допустили одну, но глобальную ошибку, она действительно обошлась нам очень дорого. Мы решили сдавать аттестацию в школе, где ребенок учился раньше. А надо было выбрать аттестацию онлайн. Да, она дорогая, особенно в выпускных классах, стоимость доходит до 20 тысяч рублей. Можно было найти и за 14-15 тысяч. Там тренировочные тесты, сдача дома без камер наблюдения, 3 попытки – в общем, все условия для отличных оценок. В школе же одна аттестация в конце года по всем предметам. Причём в формате тестов или контрольных, которые надо написать в школе, без права пересдачи. Если все сдашь, то будет допуск к ОГЭ. Если нет – остаешься на второй год.

Фото из архива семьи.

– Как на деле проходили занятия дома?

– В Интернет-уроке все организовано примерно, как в школе. Есть расписание уроков, видео лекции и домашние задания разных видов. Выставляются оценки, текущие и за четверть, есть и каникулы. Олег очень долго входил в режим. Нужна реально большая сила воли и мотивация, чтоб сподвигнуть себя на обучение. Да, он мог сколько угодно спать утром и делать работы в любое время, но в этом-то и был подвох. Кажется, все успею, а потом вдруг конец четверти и куча недоделанных «домашек». Тем не менее, сын справлялся, оценки за тесты на онлайн-платформе были 4-5. Любимые гуманитарные предметы выполнялись быстро и с удовольствием. А вот ненавистные «физики-информатики» задвигались на второй план. Мы, честно говоря, контролировали мало и плохо, а ребенок помощи не просил, все у него нормально было.

Мне пришлось пойти на вторую работу, чтобы оплачивать обучение, муж тоже с утра до ночи на работе, а дома еще ребенок-младшеклассник. Так что старший и за ним смотрел, помогал ему с уроками.

Занятия в Интернет-уроке стоили 3000 рублей в месяц. Плюс занятия в математическом клубе – 1900 в месяц и потом, во второй половине года, добавился репетитор по русскому для подготовки к ОГЭ – 2400 в месяц.

– Олегу нравилось учиться дома?

– Ему нравилось, что не надо рано вставать, а потом допоздна делать уроки. Если какая-то тема была не понятна, то в любой момент можно воспользоваться интернетом, учебниками.

– Казалось бы, всё идёт хорошо…

– Да, но весной наступило время подведения итогов – аттестация в школе по месту жительства. Первым было собеседование по русскому. Его сдали отлично, даже почти и не готовясь. А вот потом все полетело к чёрту! Пробные ОГЭ – еле-еле тройки. Аттестации пошли – тоже тройки, а по тем предметам, где всегда было отлично – четверки.

Оценку в аттестат по каждому предмету сын получал по одной-единственной контрольной или тесту. Те оценки, которые он получил за каждую четверть в онлайн-школе никак не учитывались. А разве может один тест из 20 вопросов отразить всё, что ребенок знает по предмету? Назовите год венчания Ивана IV на царство? А какой зародыш у бластулы ланцетника?

Самый драматичный момент был осознать то, что СО и школа у нас не работают вместе, они – противники, а не коллеги. В Интернет-уроке отказались выдать хоть какой-то отчёт об оценках сына за год, потому что мы не прикреплялись к ним на аттестацию. А в школе в Вологде мне сказали: «Мы же вам говорили!» и что «Онлайн-платформы не учат, а только деньги зарабатывают».

Фото из архива семьи.

Стоит отметить, что в целом, школа отнеслась к нашей ситуации с пониманием. Нам заранее выдали примерные варианты контрольных, составили график сдачи. Никто специально ребенка не «заваливал», но продемонстрировать хороших знаний он не смог.

Да, теперь я знаю, что нужно максимально внимательно подходить к выбору места аттестации, но какой ценой далось это знание!

Фразу «Мы же вам говорили!» я за последний месяц слышала много раз, в том числе и от педиатра. За этот год ребенок заметно подорвал здоровье, часы сидения за компьютером дали о себе знать. Он ходил гулять, разумеется, и на тренировки, но все равно – зрение упало, осанка нарушилась, а в конце года на нервной почве из-за проблем с аттестацией появился нейродермит.

За год из одного из лучших учеников в классе мы сделали троечника с невнятным аттестатом. Где он теперь сможет продолжить учебу – неизвестно.

Понимаю, что прочитав нашу историю, многие позлорадствуют. Но я приняла эту ситуацию как опыт, а не как провал. И пусть этот опыт поможет кому-нибудь не совершать тех же ошибок.

При этом я ни в коем случае не стала противницей СО, у него масса преимуществ. Просто теперь точно знаю, что из обычной школы надо было уходить полностью, не привлекать ее к аттестации.

Фото из архива семьи.

– Что бы вы могли посоветовать другим родителям?

– Не ставьте опыт с переходом на СО в выпускном классе. Не сейчас, когда для дальнейшей учебы вам нужен очень высокий средний балл аттестата или результаты ЕГЭ.

Если учитесь в онлайн-школе, проходите аттестацию там же или на онлайн-платформах для аттестации, их много. Если учитесь сами дома по школьным учебникам, можно попробовать аттестоваться и в школе, но попросите делать это каждую четверть, чтобы видеть прогресс. Если прогресса не будет, вы сможете вернуться в школу или принять какие-то меры для улучшения успеваемости.

Работайте над мотивацией, тайм-менеджментом, контролируйте процесс.

Как можно больше времени уделяйте здоровью и физическому развитию.

Вам нужно будет найти баланс между получением знаний и получением оценок. Все дети разные, кто-то станет музыкантом, кто-то программистом, им нужны и интересны совершенно разные вещи, но вот хорошие оценки придется получать по всем предметам, иначе будет сложно поступить куда-либо для дальнейшей учебы.



Ранее NewsVo рассказывал о вологжанах, выбравших семейное образование, в материалах: «Обычная школьная программа меня не устраивает», «Домашние задания после школы у нас превращались в войну миров» и «Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём».