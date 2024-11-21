Компания Фосагро займется реконструкцией Кремлевской площади в Вологде

[ Общество ]

Компания ФосАгро займется реконструкцией Кремлевской площади Вологды. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов, который сегодня провел встречу с руководством АО «Апатит» в Китае. По его словам, реконструкция площади пройдет уже в следующем году.      

«Компания ФосАгро является для нас неким флагманом в реализации наших социально-ориентированных проектов. Всем известная площадь Дрыгина в Вологде – это только начало. Мы откроем небольшой секрет Полишинеля. Сейчас активно идут переговоры насчет того, чтобы коллеги из компании Фосагро взяли на себя работы по благоустройству Кремлевской площади в следующем году. Имею в виду и работы по реконструкции, и по благоустройству», - заявил Георгий Филимонов.

Как подтвердил генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг, передовая группа архитекторов уже провела обследование площади.

«Сейчас группа занимается анализом проектной документации, а также документацией, связанной с техническими характеристиками. Объект непростой, поскольку это памятник культуры и это накладывает на нас определенные обязательства. Надеемся, в следующем году реконструировать эту площадь на благо жителей города и туристов, сделать это общественное пространство комфортным и удобным», - пояснил Гильгенберг.    

Теги:
капитальный ремонт Кремлевская площадь Фосагро
 

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