В 12-ти муниципалитетах Вологодчины введен запрет выхода на лед

Выходить на водоемы уже запрещено в Бабаевском, Белозерском, Вашкинском, Кирилловском, Харовском, Кичменгско-Городецком, Тарногском, Сокольском, Усть-Кубинском, Никольском округах, а также в Вологде и Череповце. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 3 тысяч рублей, согласно статье 1.11 Закона Вологодской области об административных правонарушениях.

«На первый лёд обычно влечёт рыбаков, детей и тех, кто хочет срезать путь. С ними-то и происходят первые происшествия в период ледостава. К примеру, в прошлом году в октябре на неокрепший лёд вышли дети. По счастливой случайности происшествие обошлось без гибели. В ноябре по первому льду в Кичменгско-Городецком округе при рыбалке, провалился под лёд и утонул мужчина, а в Великоустюгском округе вологжанина удалось спасти», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Родители, чьи дети находятся вблизи водоемов без присмотра, также привлекаются к административной ответственности в виде штрафа от 1 до 3 тысяч рублей.

Специалисты МЧС России напоминают, что лёд на водоёмах промерзает неравномерно. На это влияют множество факторов: размер водоёма, скорость течения, наличие ветра, температура за окном, продолжительность минусовых температур и другие. Безопасным для перехода является прочный лёд — прозрачный с зеленоватым или синеватым оттенком с толщиной не менее 7 см.