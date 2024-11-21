«Пылающие гиганты» открыли новую эру в исследовании Вселенной

Каждая из обнаруженных галактик имеет более 12,8 миллиарда лет и массу, превышающую массу Земли в 100 миллиардов раз. Эти галактики выглядят как горящие красные пятна на фоне космоса, что становится возможным благодаря огромному количеству пыли, который они содержат. Способность "Пылающих гигантов" к звездообразованию удивила астрономов: они способны превращать почти 80% своего газа в звезды, что значительно превышает уровень эффективности, наблюдаемый в других галактиках той же эпохи. Это открытия ставит под сомнение многие традиционные представления о том, как происходят процессы звездообразования.

Обнаружение стало возможным благодаря использованию космического телескопа NASA James Webb, который предоставляет астрономам возможность исследовать космос с невиданной ранее четкостью. Уникальная камера ближнего инфракрасного диапазона позволила ученым увидеть даже те части галактик, которые были скрыты за облаками пыли.

Профессор Университета Бата Стийн Вуйтс, один из соавторов исследования, отмечает, что "многие процессы в эволюции галактик имеют тенденцию вводить ограничительный шаг в том, насколько эффективно газ может превращаться в звезды. Но "Пылающие гиганты", кажется, очень быстро избежали большинства этих препятствий".

Эти слова подчеркивают уникальность и парадоксальность обнаруженных объектов.

Доктор Менгюань Сяо, ведущий автор исследования, добавляет:

"Эти результаты показывают, что галактики в ранней Вселенной могли образовывать звезды с неожиданной эффективностью".

Он считает, что "Пылающие гиганты" могут стать ключом к пониманию древнейших эпох Вселенной. Это открытие открывает новую эру в астрономии, предлагая новые идеи о том, как формировались галактики и сколько времени потребовалось для их эволюции.

Хотя открытие имеет необычные аспекты, оно не ставит под сомнение существующие модели формирования галактик, однако заставляет ученых пересмотреть многие из предшествующих теорий. Результаты исследования подчеркивают, что ранние галактики, такие как "Пылающие гиганты", способны более эффективно формировать свою звездообразующую среду, чем это считалось ранее. Это также открывает новые горизонты для будущих исследований и наблюдений, направленных на изучение эволюции галактик.