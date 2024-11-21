44 млн рублей потратят власти на капремонт дома культуры в Липином Бору

44 млн рублей выделено властями на капитальный ремонт дома культуры в Липином Бору. Объявление о проведении аукциона появилось на сайте RosTender.info.

«Дом культуры является культурным, образовательным и информационным центром для Вашкинского муниципального района, для проведение культурно-досуговых мероприятий, организации деятельности клубных формирований, любительских объединений по развитию самодеятельного народного творчества», - говорится в объявлении.

В ходе капитального ремонта подрядчик должен заменить сети электроснабжения и пожарную сигнализацию, отремонтировать полы, отделать помещения, а также отремонтировать фасад.

Заявки на аукцион принимаются до 6 декабря. На весь капитальный ремонт подрядчику отводится 5 с небольшим месяцев. Завершить работы необходимо уже в конце мая следующего года.