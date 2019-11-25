«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании

Елена Петряева

Newsvo публикует третье интервью из серии, посвященной семейному образованию. Напомним, мы знакомим читателей с опытом вологодских родителей, которые перевели своих детей на этот вид обучения. Ранее своим опытом поделились Екатерина Смирнова и Ирина Кулиганова. Ирина в итоге вернула сына обратно в школу, а двое старших детей Екатерины продолжают учиться дома. Сегодня об особенностях семейного образования рассказывает Надежда Вышегородцева из Вологды, ее дочери уже третий год учатся дома.

- Надежда, как давно вы перевели детей на семейное обучение?

- Мы с мужем забрали дочерей из школы одновременно: старшую после шестого, а младшую после четвертого класса. Сейчас они, соответственно, в девятом и в седьмом.

- Что вас подтолкнуло к такому решению?

- Мы все уставали от перегрузки в связи с домашними заданиями. Дети учились в гимназии и, приходя домой, естественно, делали ещё и домашнее задание. Очень часто мы с мужем занимались дополнительно вместе с ними. И получалось, что мы целыми днями и в выходные с ними учились. Мы с мужем оба работаем дома и, наверное, года три обсуждали вариант семейного образования. В конце концов, оба пришли к решению, что надо их из школы забирать. Дети много ещё чем хотели заниматься помимо школы, они ходили на кружки, им было интересно, но нагрузка была очень большая. Они обе не высыпались, начались какие-то стрессы. И в конце концов мы решили, что для того, чтобы у них была возможность заниматься любимыми делами, нам нужно школьную нагрузку перенести домой. А так как мы с мужем с их рождения занимаемся их образованием, то для нас это не было каким-то странным делом.

- Какой вариант семейного образования вы выбрали?

- Мы прикрепились к платной школе в Санкт-Петербурге, чтобы дистанционно аттестоваться. Сейчас очень много вариантов дистанционных школ. Дети там сдавали аттестацию раз в год. Тогда у нас это был платный вариант, порядка 10-12 тысяч в год. Для тех родителей, кто сам не понимает качество знаний, не может оценить, более удобен вариант прикрепления просто к соседней школе. И это будет бесплатно.

Мы выбрали платный вариант потому, что мы любим свободу передвижения. То мы путешествуем, то в деревне, и нам не хотелось быть физически привязанными к одному месту. Если прикрепляться к обычной школе в Вологде, то пришлось бы весь май ходить туда и писать контрольные. А когда ты на дистанционном, то сдаёшь предмет тогда, когда ты готов - в любой момент в течение года.

В прошлом году мы попробовали новую систему обучения - погружение в предмет. То есть у нас ребёнок учит один какой-нибудь предмет в течение 4-5 недель, а потом он уже готов сдать дистанционно аттестацию, поэтому дистанционно нам проще. Например, в начале октября мы уже готовы сдать какой-нибудь один предмет. Нам ждать до мая не удобно.

Сейчас у нас младшая на дистанционном в 7 классе, а старшую прикрепили к школе здесь, потому что ей сдавать ГИА. Это делается только очно, при школе. У нас в Вологде с этим достаточно просто. Я сходила в управление образования, они направили меня, куда прикрепить.

- В плане работы с детьми дома вы советовались с другими родителями или подстраивались под себя?

- У меня огромный плюс, что есть педобразование. Это даёт нашей семье очень многое, потому что основная инициатива и планирование идут от меня. Мы, конечно, советуемся с детьми, спрашиваем, нравится ли им то, что мы делаем, или нет. Большой плюс - видя индивидуальные особенности ребёнка, можно под него подстроить определенный метод обучения.

- Например?

- Например, у меня двое детей. Одна математику вообще не понимает, вторая без проблем. Их одинаково обучать математике невозможно. В интернете есть очень много сообществ людей, которые занимаются семейным образованием. Огромная группа "Альтернативное образование" в Facebook. Там выкладывают полезные ресурсы, именно оттуда у меня появились какие-то контакты людей, которые занимаются разными методиками преподавания.

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«Ребёнок учит один какой-нибудь предмет в течение 4-5 недель, а потом он уже готов сдать дистанционно аттестацию.

Например, в начале октября мы уже готовы сдать какой-нибудь один предмет»

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- Как часто дети дома делают уроки?

- У нас математика, русский, английский идут каждый день, потому что есть теоретическая часть, а есть навыки, которые человек должен иметь. Навыки сложения, вычитания, умножения, деления. Математика - это навык. Уметь писать по-русски - это тоже навык. Это нужно отрабатывать и нельзя запускать. Ну и английский, потому что языком тоже лучше каждый день заниматься понемножку. А четвёртый предмет у нас идёт методом погружения. Дети сами выбирают, с чего начать.

- Насколько сильно вы подключаетесь к процессу их обучения?

- По полной программе. Мы с мужем оба, в силу того, что мы оба работаем дома и можем гибко график работы себе построить. Утро у нас обычно уходит на уроки. Он занимается математикой, физикой, химией (у него техническое образование). А вот план работы, когда и что мы будем проходить, это, скорее, от меня зависит. Во-первых, я провожу две недели летом, как и все учителя, разрабатывая план действий на год. Я смотрю, что нам нужно пройти, какие темы, где какие взаимосвязи между предметами есть. Под это мы часто совместно подбиваем какие-нибудь путешествия или походы в театр, в кино. Например, проходят они Грибоедова, и драмтеатр как раз, к большому счастью, показывает "Горе от ума".

- Что-то изменилось в плане самочувствия детей, их занятости, когда они перешли на семейное?

- Ну, во-первых, они стали спокойнее. Раньше после школы они очень часто у меня рыдали. Сейчас рыдать перестали, поэтому для меня изменения очевидны. Естественно, они стали меньше болеть, даже просто простудами. Младшая в школе страдала жуткими мигренями. Мы тогда ходили к врачу, мне сказали, что это реакция на стресс. Головные боли прошли полностью. Ну и в плане режима: регулярное питание, здоровый сон. Им не приходится допоздна учить уроки. Сейчас всё официальное обучение у нас с 9 и максимум до 16 часов.

- Как много!

- Это девятый класс, подготовка к экзаменам. всё серьёзно. Но по сравнению со сверстниками, которые к этому времени только ещё приходят из школы и вынуждены еще делать домашнее задание до поздней ночи, есть разница.

- Дополнительно ваши дети где-то ещё занимаются?

- Сейчас они могут вписать себе в расписание всё, что хотят. У младшей - художка, музыкалка, в прошлом году скалолазание, а в этом году присоединилась к старшей дочери в историческом клубе "Исток". Они обе теперь занимаются историческим фехтованием. У старшей ещё художка.

- Что вы обычно отвечаете, когда вас спрашивают: «А как же социализация?»

- Вопрос про социализацию задают всем, кто уходит на семейное обучение. И все мы на это говорим, что социализация - это не общение детей в классе. Социализация - это общение детей в обществе с людьми разного возраста, разного социального положения. Тут важны такие моменты, как поход в кафе, возможность самостоятельно купить продукты, договориться о чем-то. При нахождении в школе по 6-7 часов с себе подобными детьми такой вот прям классической социализации, я бы сказала, не получается. Потому что один двенадцатилетний не научит другого, как вести себя с бабушкой, например. Что касается общения с друзьями, то я бы не назвала это чистой социализацией. Друзья - это общение по душе. В этом плане все дети разные. Кому-то нужно много друзей, кому-то одного хватает, и взрослым то же самое, поэтому у нас не было какого-то страха, что у нас дети останутся несоциализированными. Обе дочки ходят в художественную школу, у обеих есть подруги, с которыми они гуляют и ходят друг к другу в гости. Семейное обучение включает в себя семейную жизнь. Только вчера мою дочку одна мама спросила: «Вам не надоедает, что вы всё время вместе?» Она удивилась: «Почему надоедает? Наоборот, это очень хорошо!».

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«Социализация - это не общение детей в классе.

Социализация - это общение детей в обществе с людьми разного возраста, разного социального положения»

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- Какими были ваши ожидания от ухода на семейное обучение и какой оказалась реальность? Есть разница?

- Когда рассказывают о семейном образовании в положительном ключе, то все говорят: «Столько времени освобождается!» Я этого не увидела. В начальной школе - да. Там программа меньше, чем она растянута в школе. В старшей я бы не сказала. За год нужно пройти 14 предметов, поэтому я бы не сказала, что куча времени появилась.

Ещё многие рассказывают, что на семейном в любой момент можно поехать куда угодно: в отпуск, в гости, на каникулы, ведь ребенок не привязан к школе. Вот тоже не сказала бы, что это так. Конечно, если мы где-то допоздна все вместе были и поздно легли спать, то на следующий день можем поспать подольше. Но взять и расслабиться на неделю, допустим, не получится.

- Как вы объясняете ребёнку материал?

- Зависит от предмета. Например, сейчас у нас география. В 7 классе это страны и континенты, то есть это вся информация про весь мир. За один год, объём огромный. Для меня вопрос: как я могу ей помочь разгрести это всё? Примерно год назад я имела счастье побывать на семинаре по эффективному обучению в Москве, где я три дня училась, какие есть системы эффективного запоминания, как это детям можно преподнести и помочь. После этого мне стало проще разбираться с такими объемами информации. И по географии мне посоветовали научить ребёнка пользоваться атласом и картами. Если он по карте может определить, где горы, где равнины, где полезные ископаемые, то этого достаточно. И для меня всегда проблема выбора: что я хочу, чтобы мой ребёнок знал, или что школа спросит с него на аттестации.

У детей есть школьные дневники, где я с вечера пишу на завтра задания. И вот, например, по географии задание: контурная карта такая-то, допустим «Африка», даю список номенклатуры, перечень того, что ребёнок там в Африке должен знать, даю атлас. И она сама ищет, рисует на контурной карте, где это всё находится. Потом мы с ней садимся, я спрашиваю по списку: какие горы, что омывает... Естественно, до этого мне всё это приходится делать самой, если я не знаю.

На следующий день она проходит природные зоны и климат по карте. Есть также много видеороликов и интернет-уроков на разные темы. Где-то она слушает или читает учебник.

В итоге Африку она проходит ещё четыре раза, по методу эффективного обучения, возвращаясь к ней по мере изучения уже других материков.

- С географией теперь понятно, а как поступаете с точными науками, с геометрией, например?

- Всё это время математике детей учил папа. В этом году мы разделились с ним. Я взяла геометрию 9-й класс, потому что здесь уходит больше времени из-за экзамена - посмотреть, что нужно, какие требования. Теперь я по ночам решаю алгебру с геометрией. Но стимуляция мозга замечательная! И так радостно становится, когда ответы совпадают! Когда понимаешь, что всё-таки что-то помнишь. Часто вопрос задают: "Может ли мама работать полный день и учить детей дома?" Я говорю: "Нет". Это можно сделать, если есть работа, где она неполный день работает. И то в старших классах это становится сложно. Если эффективно учить ребёнка, то очень много приходится вкладывать. Я никогда никого не агитирую на семейное обучение. Это очень индивидуально.

- Кому подходит семейное образование?

- Оно спасает трудных детей, детей, у которых есть какие-то отклонения психофизические, тех, кто на уроках не могут сосредоточиться. Им это может здорово помочь. Я очень много знаю людей, которые так сделали, и ребёнок начал обучаться. Классический пример двоечника в школе, который двоечник не потому, что у него мозги не работают, а потому что не может себя организовать, настроиться на школу. Или вот вариант, когда ты все равно ребенка дома учил, тебе это не сложно и интересно.

- Были ли проблемы со сдачей аттестации?

- Один раз. Дочка сдавала технологию за 8 класс. Это был тест. Он был очень сложный. Она получила тройку. Были вопросы по черчению, которые для неё были неожиданными, хотя они давались заранее, но просто не хотелось тратить время на запоминание названий деталей, которые никак к жизни не относятся. Например, там было задание описать устройство сливного бачка унитаза. Про этот вопрос она как раз знала заранее, выясняла у папы, как работает сливной бачок. Но до четвёрки не хватило одного балла.

- Расстроилась из-за оценки?

- Нет. Позитивный момент в семейном образовании, ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём. Первый год у нас дети постепенно отходили от школьного менталитета. В школе они привыкли учиться на оценку, ради оценки. Поэтому дома первое время у них было такое: «А зачем мне этот делать, если мне за это ничего не будет?» Интересно было наблюдать, как они постепенно переходили к осознанию того, что нужно учиться, чтобы знать. И сверстники их часто спрашивают: «Зачем ты учишь это стихотворение, ведь с тебя его никто не спросит?», а дети отвечают: «Оно интересное. мне нравится. Я вообще Пушкина люблю».

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«Интересно было наблюдать, как они постепенно переходили к осознанию того, что нужно учиться, чтобы знать, а не ради оценки»

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- А как вы их мотивируете, если не оценками?

- Только интересом. Мне, конечно, все говорят, что мне просто повезло с детьми. Но приходится и заставлять. Без открытой конфронтации, конечно, но все равно. Контроль - это обязательно.

По большому счёту, семейное образование, это не так в общем-то и сложно. Среднестатистический родитель, конечно, справится со школьной программой. Это в большей степени вопрос времени и желания. Мы же все с вами проходили в школе эту программу. Конечно, что-то подзабылось. Зато сейчас перечитываешь: «Вау! Державин такие оды писал! Оказывается, вон оно как». Совсем по-другому для меня сейчас раскрываются эти произведения. Очень помогает внутренняя установка, что ведь тоже становлюсь образованнее, делая всё это. Я же пропустила это в школе! Все драматические произведения мы читаем по ролям с семьёй. Если в программе пьеса, то мы в библиотеке берём её в четырёх экземплярах и читаем по ролям вслух. На нас, конечно, в библиотеке странно при этом смотрят. Но библиотека нам очень здорово помогает подбирать ресурсы.

- А химия как?

- У нас есть небольшая лаборатория, купленная в обычном детском магазине. Там есть все основные реагенты и все приспособления, кроме спиртовки. Но тут, опять же, важно, что у нас папа очень любит химию и очень увлеченно этим с детьми занимается. Они потом с этими пробирками ко мне подбегают, показывают, что у них там растворилось, что выпало в осадок. Когда ребёнок в 15 лет с восторгом в глазах бегает по дому с пробиркой, в которой растворяется медный купорос, начинаешь понимать, что, наверное, что-то правильно делаешь. И это при том, что этот ребёнок определённо не химик.