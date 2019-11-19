«Обычная школьная программа меня не устраивает». Вологжане рассказывают о семейном образовании

Елена Петряева

Всё больше семей в Вологодской области забирают детей из школы, чтобы они учились дома. За последнее десятилетие желающих перейти на семейное обучение стало в 15 раз больше. Какие бывают причины ухода из обычной школы? Как родители справляются с обучением детей на дому? Об этом Newsvo побеседовал с тремя мамами в Вологде. Сегодня своим опытом обучения детей дома с читателями Newsvo делится Екатерина Смирнова.

Семейное образование - это когда родители по собственной инициативе забирают ребенка из школы и обучают его дома самостоятельно. Такой вариант обучения предусмотрен российским законом об образовании. Отметим, что это не тот случай, когда ребёнок не может ходить в школу из-за проблем со здоровьем - обучение на дому по медицинским показаниям называется «Домашнее образование».

По данным департамента образования Вологодской области, количество семей, которые предпочитают давать своим детям образование на дому, растет. Так, в 2010 году семейное образование получали 10 детей, в 2016 году - 89, в 2017 году - 117 детей, в 2018-м - 155 детей.

У Екатерины Смирновой трое детей, двое старших учатся дома - Даша в шестом классе, Леша - в третьем. Для обучения Даши и Леши она выбрала программу "Русской классической школы" (РКШ).

РКШ основана на системе Константина Ушинского в области словесности и на системе Александра Пчёлко, Григория Поляка и Андрея Киселева в области математики. Это возврат к классике отечественной педагогики, однако авторы программы, сохранив основы этой системы, наполнили его современными элементами.



Леша учится считать.

- Екатерина, как давно вы обучаете детей дома?

- Дашу - с 4 класса, Лешу - с 1 класса. Сейчас идёт третий учебный год.

- Почему вы решили перевести детей на семейное образование?

- Я узнала о программе "Русская классическая школа", изучила её и поняла, что это как раз то, что нам нужно. Меня не устраивала программа, которая была в школе. Прежде, чем принять решение о переходе на семейное образование, я достаточно глубоко изучила этот вопрос, решение было принято не в один день. В принципе, ожидания совпали с реальностью. Дети у меня прикреплены к школе №13 в Вологде. Аттестацию по всем предметам они проходят один раз в год, в конце учебного года. Каникул стараемся придерживаться обычных школьных, чтобы ребятам удобно было с друзьями общаться.

- Трудно ли обучать детей дома?

- Поскольку я сама по образованию учитель, то мне, конечно, легче в этом плане. Летом я на год составляю учебный план, как в школе, делаю таблицу - какой день, какая тема. Всё точно по датам. И по этому плану мы потом в течение года занимаемся. Материал ребятам объясняю сама, не прибегаю к помощи репетиторов. Пользуюсь интернет-ресурсами, чтобы давать дополнительный и наглядный материал.

- Как много времени уделяете учёбе?

- Начинаем мы уроки в 8.30 каждый день и заканчиваем где-то в час. Меня часто спрашивают: "Бывает ли такое, что захотелось расслабиться и сегодня уроков не будет?" Я говорю: "Нет, не бывает". Это моя ответственность, я её очень хорошо понимаю. Единственное, если болезнь какая-нибудь, но это как и в школе. Но и то, если кто-то у нас заболеет, я или дети, то я сразу начинаю продумывать, как мы потом будем этот материал догонять.

Занятия прописью на доске.

- Как вы мотивируете детей?

- Я пробовала разные способы мотивации детей к учёбе и пробую разные до сих пор. Многое у других "семейников" перенимаю. На данный момент мы пришли к бальной системе. Они копят баллы, получают их за уроки и за дополнительные задания. А потом эти баллы раз в четверть они обналичивают в канцелярском магазине. Раз это баллы учебные, то и потратить их можно только на учебу. Они сами выбирают себе красивые тетрадки, блокнотики, ручки. Это не я придумала, это опыт других родителей, но нам пригодилось.

- Чем именно вам так нравится программа "Русской классической школы", что ради неё вы забрали детей из школы?

- Простота для ребёнка. Всё кристально чисто и понятно. Из одного логично вытекает другое, нет непонятных перескоков. Нет слишком сложных заданий, про которые много шуток в интернете, что, мол, папа всю ночь сидел и не решил. При этом по итогам года дети пишут контрольные, которые предлагает школа, и справляются хорошо. То есть, несмотря на кажущуюся простоту программы, знания наших детей в итоге даже больше, чем у тех, кто шел по обычной школьной программе.

- Кому бы вы посоветовали перейти на семейное образование?

- Никому не навязываю переход на семейное образование, потому что очень хорошо представляю, как это сложно, и далеко не каждый это потянет. Но если человек интересуется, расспрашивает, то охотно делюсь опытом. Основная сложность - организационная. И уровень знаний родителей. Если у самих пробел в школьных знаниях, то придется прибегать к помощи репетиторов. Пока я в декретном отпуске, буду заниматься с детьми. Дальше пока не загадываю. Возвращаться в школу желания нет.

У детей аккуратный почерк, в программе РКШ этому уделяется особенное внимание.

От редакции: на этой неделе Newsvo опубликует интервью еще с двумя мамами, чьи дети перешли на семейное образование.