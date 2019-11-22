«Домашние задания после школы у нас превращались в войну миров». Вологжане рассказывают о семейном образовании

Елена Петряева

Newsvo продолжает знакомить читателей с опытом вологодских родителей, которые перевели своих детей на семейное образование. Сегодня опытом делится мама троих детей Ирина Кулиганова. Её старший сын Ваня часть первого и второй класс учился дома, а осенью в третьем классе снова пошел в школу. Ирина рассказала, почему они сначала предпочли обучение на дому, а потом вернулись к учебе со сверстниками.

- Ирина, почему вы решили перейти на семейное обучение?

- Ребёнок был гипервозбудимый. Никакого другого диагноза, с которым бы мы могли по справке перейти на обучение дома, врачи ему не ставили. Ване в школе было тяжело, он не справлялся, но никаких поблажек от учителей не было. Ему трудно было высидеть уроки, выслушать, он не мог сконцентрироваться. Причем это ребенок, который любит учиться, хочет быть хорошим, но у него никак не получалось. Сначала он пошел в школу в первом классе и честно старался высидеть уроки, но не мог, начинал подпрыгивать, петь. Даже таблетки ему уже какие-то давали, их от него тошнило, и ничего не помогало. Сын перевозбуждался от школьного шума, возвращался домой совершенно невменяемым человеком. Даже есть спокойно не мог. Для нас всех это было просто невыносимо. Я поняла, что что-то нужно делать. Сначала просто посадили его на больничный. Поняли, как хорошо, когда он дома. После этого мы месяца полтора-два просто не водили его в школу. Я не могла решиться, настолько было сложно всем нам, когда он туда ходил. Но потом мы с мужем приняли решение и написали заявление на семейное обучение.

- Трудно было учить сына дома?

- Я не скажу, что обучение далось нам легко, особенно для меня. Но в плане здоровья это помогло всем нам, потому что его гипервозбудимость постепенно, по мере взросления, сходит на нет. Хорошо, что первые два года школы мы смогли выдержать его дома, в спокойной обстановке. Потому что я вижу много таких ребят. Это каждый раз никому не нужная война миров. Учителя не могут совладать с такими детьми. Мамы их дома привязывают, чтобы дети сидели и делали уроки. Отношения разрушаются и в семье, и с педагогами. Я на это всё смотрела и понимала, что не хочу такого.

Мне было трудно обучать сына дома, потому что его гиперактивность в общем-то никуда не делась. И тут мама должна становиться не мамой, а учителем. Я должна всё время его контролировать, усаживать за занятия. Мне повезло, что ребёнок всё же способный, у него очень хорошая память.

- Как проходили ваши занятия дома?

- Первые несколько месяцев на домашнем обучении мы вообще ничего не делали. Долго отходили от того стресса, который у нас у всех был связан со школой. Мы просто были в шоке. Потом пришли к тому, что всё же нужно что-то писать, считать. Но тут уже очень скоро подошло время экзаменов. Повезло, что у нас до этого был хороший садик, что ребёнок в принципе был неплохо изначально подготовлен и опять же пригодилась его хорошая память.

У меня вообще было ощущение, что в школе он поглупел. До школы он ходил в Монтессори-садик, мы много с ним занимались, он уже сам читал толстенные книги. Пришел в школу, там "1+1", а он уже умножать сам учился. Ему было скучно. Нравился русский язык, потому что там он учился писать в прописи, а до этого не умел. А всё остальное, по большому счёту, ему было просто.

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«Долго отходили от того стресса, который у нас у всех был связан со школой»

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- Вы сначала сами изучали материал, а потом объясняли Ване?

- Нет, он практически всё делал сам. Я контролировала, чтобы он занимался, потому что у него проблема - неусидчивость, и потом я спрашивала, что он прочитал. В первом классе буквально за две недели до экзамена мы прочитали все учебники. Он читал параграф или два, я потом ему несколько вопросов задавала. Вот так мы с ним это всё пролистали, немножко проговорили. В таком темпе ему как раз было комфортно учиться. Во втором классе мы наняли репетитора по английскому. Также я старалась, чтобы русским он занимался более-менее регулярно. Хотя бы через день чтоб что-нибудь писал, тренировал руку. Но все равно такой регулярности, как в школе, у нас не получалось. Во втором полугодии второго класса мы взяли репетитора по русскому и математике. Тогда мне, конечно, стало значительно легче. Снова перед экзаменами с самого начала и до конца прочитывали все учебники.

- К какой школе прикреплен ребёнок?

- К своей школе в Вологде. Учительница у нас была очень хорошая, сын её любил, поэтому мы решили, что экзамены лучше приходить сдавать к ней, а не к какому-то незнакомому человеку.

- Как часто ваш сын проходил аттестацию?

- Мы договорились сначала раз в полгода, а потом по четвертям. Мне для себя было так спокойнее. Вот класс пишет контрольную и он пишет. Но по закону до 9 класса можно вообще ничего не сдавать. Такой вариант называется анскулинг. Такие семьи потом за несколько лет проходят всю программу, сдают ГИА и ЕГЭ. Но это нужно иметь такую внутреннюю готовность. Периодичность аттестации по договоренности со школой.

- Как Ваня справлялся с аттестацией?

- Хорошо. Однажды по математике принёс тройку. Никак не мог понять, что от него требовалось в задаче. Там было очень наукообразное описание. В программе перспективной школы вообще часто встречаются такие задания, которые написаны совершенно не по-детски. В остальном были хорошие оценки.

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«Тебе нужно организовать обучение, понять своего ребенка, проконтролировать. Это время, нервы»

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- А что будет, если ребёнок не справится с контрольной?

- Будет переписывать. Без проблем. Все страхи они только внутри. Да, это ответственность. Тебе нужно организовать обучение, понять своего ребенка, проконтролировать. Это время, нервы. И ты становишься своему ребёнку учителем. Мне эта роль не нравилась, нужно было проявлять жесткость. Это не роль мамы, на мой взгляд. При маме ты расслабляешься, показываешь свои эмоции, недовольство. А с учителем нужно держать себя под контролем.

Сейчас очень много детей с таким диагнозом: с гиперактивностью, гипервозбудимостью. Родители мучаются, дети мучаются. А когда уходишь в свободный полёт, ребёнок выравнивается, успокаивается. Со временем большинство детей перерастают эти проблемы. Важно поддержать их в сложный период.

У нас сейчас второй сын в школу пошел. Уж насколько спокойный ребёнок и то приходит домой взбаламученный.

- А в третьем классе почему вы решили, что Ваня снова пойдёт в школу?

- Это было совместное решение. Сын начал уже постанывать, что ему дома скучно. И я понимаю, что уровень образования у нас дома получался ниже, чем в школе. Ведь мы же не учились по несколько часов в день. Это всё зависит от ребёнка и от родителя. Мы всё делали лишь бы написать контрольные. Он конечно же за эти два года очень много читал самостоятельно и получал много других знаний, не школьных. Например, вот по части изучения космоса он там уже достаточно далеко продвинулся по сравнению со сверстниками, но в школе это пока не оценят. И еще мы с ним мало писали, поэтому первое время в школе он часто не успевал записывать. Но это ещё именно его особенность, дефицит внимания. Пока все слушают учителя и записывают, он отвлекается, считает ворон, потом пытается догонять. Сейчас уже получше стало.

- Когда ребёнок обучался дома, было больше возможностей для дополнительного образования?

- Конечно. Он ходил в несколько секций. Сейчас такой возможности нет. И времени меньше, да и просто сил нет. Я вот даже думаю, что если б у него была какая-то серьёзная занятость в спортшколе и у него бы получалось, то я бы только ради таких занятий снова забрала бы его на семейное обучение. Мне кажется, что некоторые кружки могут дать больше в плане характера, в плане общения, будущего какого-то. Потому что школьные знания часто неприменимы в жизни, а времени отнимают - большую часть жизни.

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«Самое сложное в семейном образовании - выстроить жизнь с регулярными занятиями»

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- Какие были ваши ожидания от семейного образования и оправдались ли они?

- Были ожидания, что ребенку будет легче, и они оправдались. Это большой плюс, который перевешивает все минусы. Страх был от неизвестности. Потому что мы часто живем стереотипами: мы все ходили в школу, значит, детям тоже нужно ходить в школу. Выйти из этого было сложно, оказаться не таким как все, взять на себя ответственность. Но я поняла, что всё реально, ничего такого страшного в домашнем образовании нет. Может был бы у меня ребёнок поспокойнее, пособраннее, то может мы и не вернулись бы в школу. Я не отпускаю мысль, что, когда он станет постарше, и сможет брать ответственность на себя, мы снова перейдём на домашнее. Самое сложное в семейном образовании - выстроить жизнь с регулярными занятиями. Возможно, есть люди дисциплинированные, я просто, наверное, не такой человек. У нас ведь не было такого, что ему скажешь: "Ваня, садись, делай". Нет. Его нужно уговорить, посадить, а у него игра продолжается.

- Как вы его мотивировали?

- В этом была основная сложность. Объяснения, что скоро нужно писать контрольную, ему ни о чём не говорили.

- Как родителям совмещать семейное образование с работой?

- Я изучала эту тему. У всех, кто на семейном образовании, хотя бы один родитель дома большую часть дня. Я уже думала, что если в следующий раз решусь на это, то это будет интернет-образование. Сейчас очень развивается эта сфера. Мне самой было сложно сформировать учебный процесс, какие примеры давать, как закреплять материал... А сейчас, например, есть сайт "Интернет-урок". Там можно бесплатно смотреть видео по всем урокам. Если немного заплатить, то тебе ещё будут высылать план занятий и упражнения для домашнего задания. Это стоит полторы-две тысячи рублей в месяц, если прикрепляешься, как слушатель. За чуть большую плату есть варианты с обратной связью учителя. И это получится все равно дешевле, чем репетиторы. Наиболее разрекламированные сайты берут по 10-15 тысяч в месяц. Но с появлением всё большего количества интернет-школ обучение в них становится дешевле. Эта сфера сейчас очень быстро развивается.

Также в сети есть родители, которые охотно делятся опытом, например, Любовь Сгонник, у неё целый сайт посвящен семейному образованию, консультациям, поддержке. Она читает лекции уже зарабатывает этим.

Но кто бы что ни пропагандировал, все равно нужно исходить из своей ситуации, своих возможностей, особенностей ребёнка. Далеко не все рекомендации подойдут именно вам. Например, мне часто попадались рекомендации вроде: «Дайте ребёнку такое-то задание, выделите ему на его выполнение определенное время и по его окончанию проверьте результат». В нашем случае такое не работало.

Часть 1. Екатерина Смирнова: «Обычная школьная программа меня не устраивает»