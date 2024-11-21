Обвал цен на литий может обрушить производство электромобилей

Главный недостаток любого электромобиля на сегодня, это его цена. Большинство людей на планете готовы пересесть на данный вид транспорта, только многим он не по карману. Основной компонент, который влияет на стоимость электромобиля, это литий. И вот стали поступать сообщения, что стоимость данного металла на мировом рынке упала до своих минимумов, и казалось бы, это отличная новость для автопрома. Однако данное утверждение очень обманчиво!

Биржевые цены на литий за последние годы снизились более чем на 80%. На это повлияло два основных фактора. Во-первых, объемы производства лития в мире резко увеличились, и, во-вторых, спрос на электромобили резко пошел вниз. И казалось бы первый фактор должен играть первостепенную роль. Однако из-за такой низкой цены литий добывать стало просто нерентабельно.

«При нынешних ценах заходить на рынок новым игрокам экономически нецелесообразно»,​ - объясняет старший аналитик Benchmark Mineral Intelligence Адам Меггинсон.

Мало того, производители, которые уже занимаются добычей лития, несут огромные убытки, объем которых за 3 квартал этого года составил 1,1 млрд долларов.

В этом году объемы добычи лития может увеличиться на 24%, а в 2025 году еще на 21%. При этом аналитики компании Macquarie не прогнозируют рост цен на литий вплоть до 2027 года.

Ситуация еще усугубляется тем, что компании, занимающиеся добычей лития столкнулись с огромной нехваткой рабочих рук, плюс разрешение на добычу приходится ждать очень долго. Часто препятствием становятся массовые протесты людей, живущих в районах, где обнаружены залежи лития.

А если цены на литий продолжат снижаться, то его добыча может еще больше сократиться. Он станет дороже, и электрички опять будут не выгодны. Невероятно, но факт …