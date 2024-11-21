Пингвин-мститель вернулся: Узнайте, что ждет Уоллеса и Громита в новом мультфильме

История вновь возвращает нас в мир изобретений и приключений, в центре которых находится добросердечный изобретатель Уоллес и его верный друг, пёс Громит. На этот раз их ждет настоящая драма: Уоллес создает «умного» садового гнома, который должен упростить его повседневные дела. Однако, как это часто бывает в мире Уоллеса, что-то идет не так! Гном, вместо того чтобы помогать, решает восстать и наводит хаос вокруг, превращая простую задачу в опасное приключение.

Как если бы этого было недостаточно, сюжету придает особую интригу возвращение старого врага — хитроумного пингвина. Этот злодей пытается отомстить Уоллесу и Громиту за свои неудачи в прошлом. Такой поворот событий не только пробуждает ностальгию у старых фанатов, но и открывает новые возможности для увлекательной динамики между персонажами.

За процессом создания фильма стоят знаменитые режиссеры Ник Парк, прославившийся своими многочисленными анимационными достижениями, и Мерлин Кроссингэм. Команда создателей уверена, что использование традиционной пластилиновой анимации позволит сохранить ту волшебную атмосферу, которую так полюбили зрители по всему миру.

Зрителей также ждет запоминающийся голосовой состав, в который входят Бен Уайтхед, Питер Кей и Лорен Пател. Каждый из актеров привнесет свою уникальную манеру исполнения, что сделает персонажей еще более живыми и трехмерными.

3 января 2025 года мультфильм будет представлен на платформе Netflix. Но перед этим новинка будет показана на BBC, что готовит почву для масштабной премьеры. Франшиза «Уоллес и Громит» уже имеет богатую историю, которая включает три премии «Оскар» и множество короткометражек.