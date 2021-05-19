«Не хотели повторять дистанционку и перевели ребёнка на семейное обучение. Очень довольны!»

Елена Петряева

Многие родители до сих пор вздрагивают при одном только упоминании слова «дистанционка». И если родителей старшеклассников дистанционное обучение практически не коснулось, то родителям учеников младших классов пришлось в экстремальном режиме с головой погрузиться в образовательный процесс.

Вологжанка Диана Лятиф, испытав все тягости дистанционки, решила перевести дочь на семейное обучение в 3 классе. И говорит, этот вариант оказался оптимальным для всей семьи.

Корреспондент NewsVo расспросил Диану о новом для неё опыте. Чем семейное обучение отличается от дистанционного? Какие плюсы и минусы обучения на дому они для себя нашли?

Дияна Лятиф с дочерью Альвиной. Фото из семейного архива.

– Диана, что именно подтолкнуло вас к переходу на семейное обучение?

– Когда в августе начались разговоры о том, что снова могут ввести дистанционку, я поняла, что нам это будет сложно вынести.

– Чем пугает родителей дистанционка?

– Прошлой весной получилось так, что дети целый месяц не ходили в школу, а до конца учебного года осталось мало времени, поэтому учителям нужно было выдать максимально быстро оставшийся материал. То есть дети должны были пройти вместе с родителями программу четвёртой четверти. При этом никаких объяснений, никаких поддерживающих уроков у нас не было. На тот момент я не знала, как объяснить ребёнку все эти темы. Я, вообще, не особо знала, что они проходили, так как до этого у меня дочь училась самостоятельно. Но тут объёмы были большие, дочь просто перестала справляться. Все задания нам нужно было скидывать учителю в определенное время, если мы не успевали, то могли быть плохие оценки, всё это было сильным давлением как на родителей, так и на детей. Это был большой стресс, который ужасно сказался на наших отношениях в семье! Мы до конца мая еле доучились! И когда в августе стали говорить о том, что, возможно, снова будет дистанционная форма обучения, мне не хотелось повтора.

– Какой вариант семейного обучения вы выбрали?

– Мы ушли из обычной школы и прикрепились на заочное обучение в Санкт-Петербургскую школу ЦОДИВ. Стоимость обучения – 13 600 в год. В этой школе ведут наше личное дело, на специальной платформе размещена учебная программа и есть видеоуроки по всем предметам. По желанию мы можем каждый месяц по каждому предмету писать проверочные тесты, а вот полугодовые и годовые сдавать обязательно. На основании их и выставляются итоговые оценки. В начале учебного года по математике, русскому и «окружайке» смотрели уроки на платформах Интернет Урок и РЭШ, но постепенно перешли на обучение только по учебникам и рабочим тетрадям, так как видеоуроки тоже надоедают.

– На семейном образовании родителям тоже приходится активно включаться в процесс обучения ребёнка. Чем этот вариант был лучше дистанционки?

– За этот год я поняла, что я не «тревожная» мать, так как никаких жестких графиков и расписаний я не составляла, мы шли в свободном режиме с минимальным контролем. Времени на учебу у нас стало уходить меньше, поэтому Альвина смогла наконец-то посещать долгожданные занятия по плаванию и рисованию, дополнительно к танцам и английскому языку.

Ближе к концу года я вдруг осознала, какую огромную работу мы проделали. К примеру, на начало учебного года дочь плохо знала таблицу умножения и нам пришлось вернуться назад и сначала выучить ее, чтобы уже потом понять деление. Теперь же Альвина перемножает 4-хзначные числа.

К началу мая были сданы тесты почти по всем предметам и можно было расслабиться.

Также мои уши стали слышать слова дочери: «Мама как мне нравятся эти занятия», «Мама, как жаль, что занятие длится всего полтора часа». А это самая большая радость - достигнута цель - учиться с удовольствием!

По итогу года могу сказать, что качество знаний стало лучше, желания учиться – больше, времени затрачиваться в 2-3 раза меньше, появилось время на дополнительные занятия, стресса меньше, счастья в разы больше. Мы нисколько не пожалели и конечно будем продолжать.

Времени на учебу стало уходить меньше, поэтому Альвина смогла посещать долгожданные занятия по плаванию и рисованию. Фото Дианы Лятиф.

– Как на практике проходили занятия?

– График получался комфортный. Например, во вторник с утра у Альвины был бассейн. Потом она приходила, отдыхала, хорошо обедала домашней едой и садилась делать математику и русский. Эти предметы у неё были каждый день. Английский она изучала с трёх лет, поэтому ей хватало тех знаний, которые она получила до этого и она два раза в неделю посещала кружок по английскому, а окружающий и литература у нас были по пятницам – такой разгрузочный день. Обычно уроки занимали 3-4 часа в день.

По началу с сентября по декабрь я сама сидела и занималась с Альвиной. Муж больше занимался с ней математикой, я – русским языком. Объясняли ей новую тему, затем давали прорешивать задание и проверяли. А с января она уже стала много заниматься сама. Мы с ней оговаривали, какую тему она сегодня проходит по учебнику, а потом я приходила и проверяла. Если что-то не получалось, могли найти видеоурок на эту тему в интернете. Например, на youtube, нам очень понравилась учительница по математике Ирина Александровна. Проходили тему ещё раз и повторно закрепляли.

– Всех родителей, выбирающих семейное обучение, спрашивают: «А как же социализация?»

– Я считаю, что социализация нужна, но мне не нравится та социализация, которая происходит в наших школах. На переменах дети общаются мало, они в основном сидят в телефонах, потому что им не разрешают играть и бегать. В одном классе соединяют детей с разным уровнем развития, и они вынуждены находиться вместе. К сожалению, дети впитывают больше негативного, чем хорошего. Если в классе есть ребёнок, который матерится, то через некоторое время весь класс начинает материться. При этом, если в классе есть добрый и отзывчивый ребенок, то добрыми и отзывчивыми они все почему-то не становятся. Ребёнок начинает подстраиваться под большинство. Если он останется таким, каким его учили быть родители, то становится белой вороной. К сожалению, сейчас детей в школе не учат работать в команде, как раньше.

– Какие плюсы семейного обучения вы для себя отметили за этот год?

– Третий класс закончен на отлично! Меньше стресса, так как нет внезапных контрольных по всем предметам в одну неделю. Нет субъективного отношения учителя к ученику: как написал тест на сайте, такая и будет оценка. Свободный график обучения. Можем закончить обучение досрочно, проходить 2 класса за один год. Тратим в 2-3 раза меньше времени, чем на учебу в школе. Меньше ребёнок сидит за партой, что лучше для здоровья. Больше свободного времени, а значит возможностей изучать предметы глубже. Развивается умение грамотно распределять время. Развивается навык самостоятельного поиска информации. Нет сравнения, нет издевательств, гораздо реже ребёнок слышит ненормативную лексику. Есть возможность выбора преподавателя, следовательно, интересного изучения предметов. Можно организовывать каникулы в любое время. Есть возможность путешествовать во время учёбы. Ребёнок может в своём темпе изучать материал. Это особенно актуально для детей, которые занимаются спортом или у кого проблемы со здоровьем. Ребёнок полноценно питается домашней едой. Я не слышу такие слова как: «Не хочу учиться». Это те плюсы, которые первым делом приходят в голову, наверняка, есть и другие.

Третий класс закончен на отлично! Фото Дианы Лятиф.

– Какие минусы?

– Из минусов, пожалуй, то, что в Вологде пока мало детей на семейном обучении. По крайней мере они не объединены. Мне хотелось бы создать сообщество таких детей и родителей, чтобы проводить встречи. Потому, что ребёнок и правда меньше общается. Бывает так, что дети ещё учатся, а дочке хочется с кем-то погулять.

Но я надеюсь, что этот минус всё-таки временный, потому что детей на семейном образовании будет больше и семейное образование будет набирать обороты.

К минусам также можно отнести негативное отношение общества. Люди с осторожностью относятся к детям на семейном образовании.

Ну и то, что вся ответственность за образование ребёнка лежит полностью на тебе. Нужно самому подбирать какие-то интересные методы для обучения, чтобы все-таки ребёнка заинтересовать.

– Кому точно НЕ подойдёт семейное образование?

– Не подойдёт, если вас никогда нет дома. Если же вы, приходя с работы, ещё вместе с ребёнком делаете уроки по 5 часов, то семейное вы точно осилите. В любом случае ваше присутствие будет очень важно для ребёнка, ведь ему будет также страшно и непонятно это все как и вам!

Не подойдёт, если если вы чересчур тревожны и думаете о том, что скажут о вас родственники и друзья. Так как большинство из них будет считать, что вы немного – а точнее много – не в себе, и придумали тут какое-то семейное обучение. Ведь все ходили и ходят в школу, и ничего, отучились и работают и даже жизнь удалась.

Не подойдёт, если вы тревожны и будете пытаться устроить школу дома и «долбать» ребёнка бесконечными уроками. В семейном обучении есть даже такой термин – «расшколивание», то есть уход от школьной системы оценивания, контроля и подачи информации.

Не думайте, что как только вы скажете ребёнку, что он не будет ходить в школу, а будет учиться дома, он тут же по своей воле сядет за уроки и вдруг станет отличником. Нет! Для этого придётся приложить усилия и в первую очередь вам! Найти интересные ресурсы, поменять своё отношение к учёбе, понять для чего вы идёте на семейное обучение!

Все дети разные и домашнее обучение подходит не всем. Но попробовать и вернуться обратно в школу никогда не поздно. Да, возможно уже не к тому учителю или не тот класс, но вернуться вы туда сможете.

Не ждите, что это будет легко, сначала будет страшно и непонятно, уверенность появится тогда, когда вы увидите первые результаты.

Ранее NewsVo рассказывал о вологжанах, выбравших семейное образование, в материалах: «Обычная школьная программа меня не устраивает», «Домашние задания после школы у нас превращались в войну миров» и «Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём».