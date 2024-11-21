Площадь Революции в Вологде начали засыпать песком

На площади Революции начали засыпать песком основание для будущего катка. Как рассказал мэр города Андрей Накрошаев, для качественной подушки ледового поля размером 20 на 40 метров потребуется 430 кубометров песка, то есть почти 30 самосвалов.

«На специальную подложку его завозят самосвалы, экскаватором-погрузчиком распределяют по поверхности, затем утрамбуют виброплитой», - рассказал Накрошаев.

После этого начнется монтаж системы хладоснабжения. На песок положат специальные айс-маты и затем их подключат к холодильному оборудованию. Предполагается, что толщина льда на катке составит 10-12 сантиметров.

Напомним, что оборудованием катка на площади Революции занимается компания ФосАгро.