МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта

[ Политика ]
Автор:
Иван Гордеев

Биньямин Нетаньяху

Случилось то, о чем так долго говорили, но что постоянно откладывалось. Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, и бывшего главы Министерства обороны этой страны Галланта. Третьим в этом списке идет командующий военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа. 

Все вышеперечисленные люди обвиняются в совершении военных преступлений в секторе Газа, где в результате бомбардировок с 7 октября прошлого года число погибших мирных граждан превысило количество 44 тыс. человек.  

VRX сделало заявление, что по данному факту еще ведется расследование, и с большой долей вероятности могут быть выписаны ордера на арест  других высокопоставленных чиновников Израиля, а также членов палестинского движения ХАМАС.

Для справки стоит напомнить, что именно эта структура выписала ордер и на арест Путина и детской правозащитницы Львовой-Беловой, за якобы незаконный вывоз детей и территории Украины. Позднее большинство детей было найдено за границей живыми и здоровыми, однако ордер до сих пор не отозван.

С большой долей вероятности и данный ордер на арест Нетаньяху останется обычной декларацией, и никто его выполнять не будет, учитывая тот факт, что за Израилем стоят США. Хотя в этой жизни может быть все, смотрим, наблюдаем …

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