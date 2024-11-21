В Череповце «Паркон» зафиксировал более 1300 нарушений парковок на газонах

В Череповце устройство «Паркон» фиксирует все нарушения ПДД, связанные с парковками на газонах. По словам мэра города Вадима Германова, только за 50 дней работы аппаратом было зафиксировано 1313 подобных нарушений.

«В зоне внимания - дворы. Причем, условия работы пока максимально лояльны. Фиксация нарушений ведется днем и преимущественно в реконструированных дворах», - рассказал Германов в соцсетях.

За это время уже выписано штрафов более, чем на 800 тысяч рублей. По статистике, около 80% нарушителей выплачивают штраф добровольно, остальные пытаются обжаловать штраф в суде.