Трое вологжан предстали перед судом за вымогательство и кражу паспортов

Ранее судимые жители Вологды, 21, 25 и 28 лет, признаны виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также с применением насилия и в хищении официального документа.

В декабре 2022 года 21-летний и 25-летний подсудимые, находясь в баре на ул. Гагарина, поссорились с посетителем заведения. Угрожая ему применением насилия, потребовали от мужчины перевода денежных средств в размере 7 тыс. рублей.

Следующий эпизод произошел в январе прошлого года. 21-летний и 28-летний злоумышленники в центре Вологды, применив физическую силу, потребовали от ранее незнакомых им двух молодых людей отдать им сотовые телефоны и паспорта, что потерпевшие и сделали. Общая сумма ущерба составила более 248 тысяч рублей.