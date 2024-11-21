Трое вологжан предстали перед судом за вымогательство и кражу паспортов

[ Происшествия ]

Ранее судимые жители Вологды, 21, 25 и 28 лет, признаны виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также с применением насилия и в хищении официального документа.

В декабре 2022 года 21-летний и 25-летний подсудимые, находясь в баре на ул. Гагарина, поссорились с посетителем заведения. Угрожая ему применением насилия, потребовали от мужчины перевода денежных средств в размере 7 тыс. рублей.

Следующий эпизод произошел в январе прошлого года. 21-летний и 28-летний злоумышленники в центре Вологды, применив физическую силу, потребовали от ранее незнакомых им двух молодых людей отдать им сотовые телефоны и паспорта, что потерпевшие и сделали. Общая сумма ущерба составила более 248 тысяч рублей.  

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил 21-летнему подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 28-летнему подсудимому — наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, 25-летнему подсудимому — наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Вологодской области.

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