Телега для мусора, проверка снега в мае и ворота без забора: курьезы 2019 года в Вологодской области

Евгения Сибирцева

NewsVo сделал обзор самых курьезных и нелепых событий 2019 года в Вологодской области.

Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области взялся за сохранение памятников в самом начале года. Взоры чиновников обратились к геоглифу «Ленин» в Вытегорском районе. Его весной 1924 года высадили из елей на берегу реки Андомы вблизи села Макачево. Теперь растительная надпись стала выявленным объектом культурного наследия, рубить ее нельзя. Напомним, зданию «Труда» на улице Орлова в Вологде такой статус присваивать отказались, его снесли.

В Череповецком районе чиновники тоже не сидели сложа руки. Вернее, сначала сидели, не восстанавливая дорогу между деревней Вичелово и Васильевским островом, а потом, когда за дело взялся местный житель, захотели его наказать. Сотрудники местного лесничества подали иск в суд, написав в нем, что Тимур Коннов самовольно занял лесной участок. За помощь в восстановлении связи между деревней и островом на инициативного жителя… наложили штраф. Добиться справедливости ему удалось только в Вологодском областном суде.

Здесь хочется вспомнить многочисленные комментарии фейковых аккаунтов и недалеких жителей, которые любят писать сентенции а-ля «У нас не СССР, хватит надеяться на власть, делайте все сами». Тимур Коннов узнал, каково это - сделать самому то, что входит в обязанность чиновников.

А жителей Великоустюгского района порадовал «грамотной работой» региональный оператор по вывозу мусора «АкваЛайн». В Великом Устюге на улице Преминина для сбора мусора установили... телегу. После того, как эти фотографии разошлись по соцсети, в пресс-службе «Аквалайна» сообщили, что вопрос решили: вместо телеги поставили контейнер. Зато телега для сбора мусора после этого неожиданно появилась в деревню Юдино, где раньше стоял контейнер.

- Эта телега просто переехала к нам в деревню Юдино (пригород В Устюг) вместо 20 куб. контейнера, который стоял с конца декабря. Рокировочка! – прокомментировал реализацию «мусорной» реформы в районе один из местных жителей.

Не удивительно, что, видя такое «эффективное» решение проблем с вывозом мусора, жители митингуют. Тут, правда, тоже все не так просто. В Вологде полицейские продемонстрировали, чем чревата помощь в расставлении акустических колонок на этих митингах – не ровен час, вас могут обвинить в организации этого митинга. А если еще и флаги в сугробы поставите, то могут засудить.

- Он устанавливал флаги РФ и движения "Вместе" в сугробы, - описал действия Евгения Доможирова на февральском митинге против "мусорной" реформы полицейский, давая показания в суде (ред. - согласно решению другого суда, Евгению Доможирову нельзя было выступать в роли организатора митингов до октября 2019 года).

Но здравый смысл победил. Флаги в сугробах и другие доводы не показались судье основанием для привлечения человека к ответственности с учетом наличия документальных доказательств того, что организатором митинга был другой человек.

Полицейские на том саммо митинге. Фото Newsvo.

Весна – время романтики. 14 апреля на припаркованный на улице Раахе «Мерседес» упала гитара. Летела из окна одной из квартир.

- Через некоторое время появился поддатый гитарист. Сказал, что теперь играет на трубе, а гитара ему просто надоела, - рассказал подписчик группы «ДТП Череповца».

Хорошо, что до этого мужик играл не на пианино.

В мае администрация Вологды порадовала жителей отсутствием снега на улице Северной – той кучи, которую «Магистраль» не спешила убирать в марте. На жалобу жителя Вологды чиновники отреагировали лишь 16 мая (и то только после обращения вологжанина в прокуратуру) и проинформировали, что в указанном меcте «снежных валов не обнаружено». Удивительно, куда же пропала мартовская куча снега?

Ответ об отсутствии в мае снега подписал Андрей Макаровский, на тот момент и.о. начальника департамента городского хозяйства.

В администрации города Newsvo сказали, что чиновника, не нашедшего в мае снега, уволили (почему не Андрея Макаровского?), однако по данным Newsvo, на тот момент он продолжал там работать.

Та самая куча снега.

34-летний житель города Бабаево, осужденный за кражу, не захотел ехать в колонию-поселение в старой одежде – не мусор же выносить. Пришлось пойти на еще одну кражу - он украл одежду у знакомого, чтобы приодеться. В итоге срок наказания увеличился, зато в исправительное учреждение прибыл в обновке.

С июня жители Вологодской области с увлечением смотрят многосерийную историю про скважину в Белозерске. Краткое содержание показанных серий: поскольку в 21 веке в районном центре все еще не все дома подключены к водопроводу, хозяйка одного из них решила провести себе воду. Для этого она договорилась с фирмой, которая оказывает услуги по бурению скважин (конечно же, никакого договора не заключали - зачем?). Из скважины внезапно забил «фонтан» - залило не только дом женщины, но и все соседние участки, так, что пришлось объявлять режим ЧС. Воды стало столько, что она уже стала не нужна - даже дом, в который ее собирались провести, пришлось снести. Но вода продолжала литься. Откуда выделять деньги на ликвидацию ЧП из-за частной фирмы, как не из районного, муниципального и областного бюджетов? Для устранения последствий попытки провести водопровод в частный дом выделили более 11 млн рублей и пробурили еще несколько скважин. И на всякий случай еще провели молебен «на начало благого дела в усмирении подземных вод». Однако ничего не помогает: работы по ликвидации ЧП будут продолжены в начале января.

В августе в Череповце собирал лайки в соцсетях пьяный водитель "Мазды", которого остановили сотрудники ДПС. Мужчина выхватил свое водительское удостоверение из рук инспектора ДПС и попытался его съесть. Когда попытка не увенчалась успехом, череповчанин решил спрятать документ в трусах. Зря, надо было сразу прятать в трусах, еще до того, как сел за руль.

Водитель, пытающийся съесть удостоверение, и удивленный сотрудник ДПС.

Небывалое усердие летом вновь проявили сотрудники УМВД. Возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении вологжанки, которая взяла у знакомого 5 тысяч рублей за оказание интимных услуг, но не оказала их, поскольку мужчина был пьян. На требование вернуть деньги вологжанка отдала искателю секса "Билет банка приколов 5 000 дублей". Удивительно, проституция в России вне рамок закона, но если взять за эти услуги деньги (как доказали, что именно за эти?) и не оказать их, то это мошенничество.

Этой новости наверняка удивлялась в Вологде семья Курзаевых с двумя детьми - их обманули при продаже дома на 250 тысяч рублей, но уголовное дело возбудили только после многократных жалоб Ильи Курзаева в прокуратуру, а потом… закрыли за отсутствием состава преступления. Действительно, взять предоплату за дом и не продать его - это ведь не интим-услуги не оказать.

В Соколе подрядчик так усердно благоустраивал сквер на улице Орешкова, что экскаватор утонул в грязи. Благоустройство сквера на несколько дней превратилось в попытки вытащить его из жижи. И этим дело не ограничилось: в результате ЧП жильцы нескольких домов остались без воды. Экскаватор вытаскивали из грязи несколько дней. Это же Сокол! Никогда такого не было, и вот опять - сроки работ по скверу были сорваны.

Видео студии «Fox Film»

Не сидели сложа руки в этом году и адепты Остапа Бендера. Так, осенью в фирмы Вологды звонили аферисты и просили оказать помощь в строительстве жилья для социально незащищенных групп населения. Для оплаты присылали "бланки" писем правительства Вологодской области и счет с реквизитами некоего ООО "Криптос". Звонивший в одну из фирм мужчина представился заместителем губернатора Виталием Тушиновым.

- Ну чего, перевели деньги-то? Скиньте мне платежку, мне скоро к Олегу Александровичу [Кувшинникову] идти, доложить ему, кто оплатил, а кто нет, - убедительно просил звонивший.

В одной из фирм рассказали, что самому звонку не удивились, потому что периодически им действительно звонят из правительства области или администрации города с просьбами о финансовой поддержке. И как тут не помочь, экономическая ситуация в области и городе сложная (на этот факт, слову, ссылались и аферисты).

Еще одни любители розыгрышей появились перед Новым годом. Звонили в детские сады, представляясь сотрудниками какого-то ведомства, просили накрыть им стол и приготовить подарки, если руководители учреждений хотят избежать проверок.

В нашем курьезном списке не обошлось и без депутатов. По случайному совпадению, опять «Единая Россия». Памятная доска на здании Никольского РОВД, посвященная депутату Вологодского заксобрания от "Единой России" Павлу Горчакову, которую он открыл сам, «прославилась» не только по всей Вологодской области. Она заняла первое место в десятке самых абсурдных открытий за 2019 год по версии блогера Ильи Варламова.

В ноябре героем соцсетей стали ворота перед железнодорожной поликлиникой в Череповце. Просто ворота там установили, а про забор забыли. На них даже есть замок, и, как написал один из жителей, открывались и закрывались одинокие ворота по расписанию. Под такой «надежной охраной» медучреждение находилось не менее двух недель.

Завершить этот список мы решили успехами вологодского здравоохранения.

В Череповце спустя 50 лет отремонтировали парадное крыльцо детской поликлиники городской больницы. Оно не работало практически с момента открытия учреждения – с конца 1960-х, поэтому в октябре 2019 года, после ремонта, крыльцо пришлось открывать с воздушными шариками и перерезанием красной ленты.

Такой же торжественной участи дождалась и Бабаевская ЦРБ – там с красной лентой запустили в работу новый лифт. Прежний, как и крыльцо в череповецкой поликлинике, не работал с момента установки - с 1994 года. Все это время больных заносили на второй и третий этаж на носилках по лестнице. Кстати лифт установили в терапевтическом корпусе, а в хирургическом лифта нет до сих пор. Правда, и в терапевтическом, говорят, лифт пока не ездит, потому что сначала нужно обучить персонал и получить разрешение Ростехнадзора. Но ленточка перерезана, и это главное.