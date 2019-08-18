Вологжанку, которая взяла деньги за интим, но услуги не оказала, обвиняют в мошенничестве

В Вологде будут судить 40-летнюю женщину, которая взяла у знакомого 5 тысяч рублей за оказание интимных услуг, но их не оказала. Она обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана).

По версии следствия, в конце июня 52-летний житель Вологды решил воспользоваться интим-услугами своей знакомой. Мужчина пригласил ее в гости и дал ей 5 тысяч рублей в качестве аванса.

- Однако в ходе общения женщина, посетовав на сильное алкогольное опьянение клиента, отказалась оказывать оплаченные услуги. На требования мужчины вернуть денежные средства, имея умысел на незаконное обогащение путем обмана, передала ему вместо денег "Билет банка приколов 5 000 дублей", после чего покинула квартиру, - сообщает прокуратура Вологды.

Похищенными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Обнаружив обман, оскорбленный любовник обратился в полицию с заявлением.

За совершение мошеннических действий обвиняемой женщине грозит наказание до 2 лет лишения свободы.