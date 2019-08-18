Вологжанку, которая взяла деньги за интим, но услуги не оказала, обвиняют в мошенничестве

18.08.2019 [Происшествия]

В Вологде будут судить 40-летнюю женщину, которая взяла у знакомого 5 тысяч рублей за оказание интимных услуг, но их не оказала. Она обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана).

По версии следствия, в конце июня 52-летний житель Вологды решил воспользоваться интим-услугами своей знакомой. Мужчина пригласил ее в гости и дал ей 5 тысяч рублей в качестве аванса. 

- Однако в ходе общения женщина, посетовав на сильное алкогольное опьянение клиента, отказалась оказывать оплаченные услуги. На требования мужчины вернуть денежные средства, имея умысел на незаконное обогащение путем обмана, передала ему вместо денег "Билет банка приколов 5 000 дублей", после чего покинула квартиру, - сообщает прокуратура Вологды.

Похищенными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Обнаружив обман, оскорбленный любовник обратился в полицию с заявлением. 

За совершение мошеннических действий обвиняемой женщине грозит наказание до 2 лет лишения свободы.

Тэги: мошенничество, курьез, курьезы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Прокурор области о набережной Вологды: «Было убого. Сейчас красиво»
«Здравствуйте, это служба безопасности банка»: как мошенники обманывают жителей Вологодской области
Звание «Ветеран труда Вологодской области» можно будет получить уже после выхода на пенсию
«Магистраль» приостановила работы по бетонированию набережной в Вологде
В Великом Устюге осудили сотрудника ИК-3, который за взятку обещал заключенному перевод в колонию-поселение
В Вологде адвоката подозревают в мошенничестве на миллион рублей
Жителя Великого Устюга, который приковал знакомого цепью к бетонной плите, осудили условно
На пожаре в Усть-Кубинском районе погибли четверо взрослых и двое детей
Прокуратура проверит законность аукционов по закупке подарков для вологодских первоклассников
В Вологодской области проверят техническое состояние всех автомобилей «Почты России»
15.08.2019 [Общество]

В Вологде заменили асфальт, уложенный в лужу на улице Предтеченской

1598
2
16.08.2019 [Общество]

Проект Некрасовского моста в Вологде отправят на госэкспертизу в начале сентября

913
0
16.08.2019 [Происшествия]

В Вологде адвоката подозревают в мошенничестве на миллион рублей

2730
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанку, которая взяла деньги за интим, но услуги не оказала, обвиняют в мошенничестве
Вологдастат: средняя зарплата в области за месяц выросла на 4,3% и превысила 40 тысяч рублей
Жительница Тарногского района перевела 56 тысяч рублей экстрасенсам, предлагавшим лечение по телефону
В Вашкинском районе водитель «Лады» насмерть сбил 34-летнюю женщину
В Вологде прошел митинг за честные выборы
В Вологодской области проверят техническое состояние всех автомобилей «Почты России»
В Череповецком районе на реке Шексна сел на мель буксир
 


13.08.2019 [Общество]

«Ромео и Джульетта», выставка овощей и театр теней: в колониях Вологодской области прошли смотры полезных дел

1296
0
16.08.2019 [БлогоVO]

Дом с бассейном в Молочном

651
0
13.08.2019 [Обзор Прессы]

Минобороны требует от жителей села под Северодвинском покинуть его

794
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика