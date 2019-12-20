Памятная доска депутату в Никольске и двор в Вологде попали в топ-10 абсурдных открытий чиновников

20.12.2019 [Общество]

Сразу два "открытия" из Вологодской области попали в топ-10 самых абсурдных открытий российских чиновников за 2019 год по версии блогера Ильи Варламова. Памятная доска на здании Никольского УМВД, посвященная депутату заксобрания Павлу Горчакову, заняла в этом списке почетное первое место, а заасфальтированный для детей двор на улице Ленинградской в Вологде - восьмое.

Вологодская область - единственный регион, в котором "открытиям" чиновников достались сразу два места в этом списке.

- Казалось бы, мы живём в эпоху нейросетей и искусственного интеллекта, эпоху, когда полёты в космос и роботы уже кажутся чем-то обыденным.

При этом наши чиновники то и дело устраивают балаган с клоунами, детишками и флагами "ЕдРа" из открытия асфальта, колонки, мусорного бака или детской горки. Их не волнует, что всё это устарело ещё за 20 лет до открытия, что сейчас так нигде не делают, что организация праздника из того, что в любом городе и селе должно происходить по умолчанию – это свидетельство их управленческой импотенции.

Специально для вас я собрал Топ-10 самых абсурдных открытий российских чиновников за 2019 год, - пишет Илья Варламов.

На восьмом месте в этом списке оказался двор на улице Ленинградской, 101а в Вологде, залитый асфальтом в рамках проекта "Комфортная городская среда".

- Представьте: мэр Вологды Сергей Воропанов приезжает в грязный весенний двор и случайно встречает там милую девчушку по имени Полина... Наш герой понимает, что оставить двор в таком виде он уже не сможет. Они делают совместную фотографию, и мэр обещает вернуться в День защиты детей, чтобы отпраздновать его с Полиной в отремонтированном дворе.

Фото со страницы Сергея Воропанова.

- Сказано – сделано! Мэр вернулся в тот же двор, да не просто во двор, а во двор, залитый асфальтом в рамках проекта "Комфортная городская среда". Ну не круто ли?!

- Вот теперь детям есть где играть, <....>! Например, прямо на гигантской парковке:

Фото: Юлия Холодницкая

На первом месте в десятке самых абсурдных открытий за 2019 год - памятная доска на здании Никольского РОВД, посвященная депутату Вологодского заксобрания от "Единой России" Павлу Горчакову, которую он открыл сам:

- Ну правильно, а чего смущаться? Себя надо любить и ценить! - пишет Варламов.

Фото: Павел Горчаков / ВК

Отметим, что второе место в ТОП-10 занял однопартиец Павла Горчакова из Тулы - депутат местной гордумы Олег Погорелов, открывший во дворе дома сушилку для белья. К слову, перед эти он ее сам покрасил, надев куртку с эмблемой "Единой России".

Среди других реалий, открытых с ленточкой, - пластиковые окна и балконные двери в детском саду в Коми, грунтовая дорога в удмуртской деревне Жувам, которая не выдержала первого дождя, контейнерная площадка в Тверской области, туалет на остановке в Новосибирске. Фотографии этих и других "открытиях" можно посмотреть в блоге Ильи Варламова.

Тэги: Единая Россия, юмор, благоустройство

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