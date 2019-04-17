Череповчанин разбил «Мерседес» соседей, выкинув на него из окна свою гитару

17.04.2019 [Происшествия]

В Череповце мужчина, которому надоело играть на гитер, выкинул ее из окна. Инструмент упал на «Мерседес» одного из жильцов.

О случившемся, со слов очевидцев, рассказал в группе «ДТП Череповца» житель города Дмитрий Хорев. Он пояснил, что 14 апреля у дома на улице Раахе, 4 в припаркованную машину прилетела гитара. 

«Пострадала дверь и стекло багажника. От автомобиля гитара отскочила в ногу женщины, со слов свидетелей, тоже нормально ударила. Через некоторое время появился поддатый гитарист. Сказал, что теперь играет на трубе, а гитара ему просто надоела», - рассказал подписчик группы. 

Под его записью череповчане пошутили, что «Мерседесу» повезло, ведь разбушевашийся мужчина мог бы заниматься гиревым спортом или играть на пианино.

Тэги: курьезы, музыка, хулиганы
Фото очевидцев из соцсети.

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