Череповчанин разбил «Мерседес» соседей, выкинув на него из окна свою гитару

В Череповце мужчина, которому надоело играть на гитер, выкинул ее из окна. Инструмент упал на «Мерседес» одного из жильцов.

О случившемся, со слов очевидцев, рассказал в группе «ДТП Череповца» житель города Дмитрий Хорев. Он пояснил, что 14 апреля у дома на улице Раахе, 4 в припаркованную машину прилетела гитара.

«Пострадала дверь и стекло багажника. От автомобиля гитара отскочила в ногу женщины, со слов свидетелей, тоже нормально ударила. Через некоторое время появился поддатый гитарист. Сказал, что теперь играет на трубе, а гитара ему просто надоела», - рассказал подписчик группы.

Под его записью череповчане пошутили, что «Мерседесу» повезло, ведь разбушевашийся мужчина мог бы заниматься гиревым спортом или играть на пианино.