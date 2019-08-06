В Череповце пьяный водитель на глазах у инспектора ДПС пытался съесть свои права

В Череповце пьяный мужчина, управлявший "Маздой", выхватил свое водительское удостоверение из рук инспектора ДПС и попытался съесть. Когда попытка не увенчалась успехом, водитель решил спрятать документ в трусах.

Инцидент произошел в Череповце в ночь с 3 на 4 августа. В Зашекснинском районе полицейские при патрулировании обратили внимание на мужчину и женщину, которые шли, чуть пошатываясь. Неизвестные сели в автомобиль «Мазда» и направились в сторону улицы Монт-Клер.

На ближайшем перекрестке сотрудники ГИБДД остановили иномарку и потребовали водительское удостоверение и документы на автомобиль. От сидевших в машине людей пахло алкоголем. Водителя попросили выйти из машины и проследовать в служебный автомобиль полиции. Тот подчинился и представил все необходимые документы.

- В момент проверки по базам данных мужчина неожиданно потребовал у инспектора назад свое водительское удостоверение, и, не дожидаясь, сам его забрал из рук полицейского. Когда сотрудник полиции отвернулся, водитель 1993 г.р. сначала убрал пластиковый документ в карман, а потом и вовсе попытался его съесть, но поняв, что задуманное не увенчается успехом, спрятал удостоверение в нижнем белье, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент попал на видеокамеру, установленную в салоне автомобиля ДПС. Видео с сайта cherinfo.ru.

Сотрудники ГИБДД пригласили понятых и зафиксировали эти действия мужчины. После водитель был доставлен в больницу для прохождения освидетельствования на состояние опьянения, однако пройти процедуру он отказался.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 12,26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», а транспортное средство было эвакуировано на штраф-стоянку.

Летом 2015 года Newsvo сообщал, что в Вологде нетрезвая женщина за рулем иномарки, после того как ее остановила полиция, решила уничтожить улики и съела чек от алкотестера.

Прибор показал, что в выдыхаемом женщиной воздухе содержится 0,630 промилле алкоголя, что, как пояснили нам инспекторы ГИБДД, достаточно много (допустимая норма: 0,016).

Когда алкотестер распечатал эти данные, женщина дотянулась до чека - и съела его, чем вызвала улыбку правоохранителей. Те распечатали чек заново, поскольку данные остаются в памяти прибора. В итоге нетрезвую вологжанку забрал муж. Именно ему принадлежит машина.