В Череповецком районе хотели оштрафовать жителя, восстановившего дорогу между деревней и островом

Абсурдная ситуация сложилась в Череповецком районе: там хотели привлечь к ответственности жителя, восстановившего дорогу между деревней Вичелово и Васильевским островом. Жители деревни остались без связи с островом, а чиновники ничего не делали, чтобы решить эту проблему. А когда помочь людям вызывался один из жителей, сотрудники местного лесничества подали иск в суд, написа в нем, что мужчина самовольно занял лесной участок. Добиться справедливости ему удалось только в Вологодском областном суде.

Жалоба Тимура Коннова на решение Череповецкого районного суда от 22 января была рассмотрена в областном суде 18 марта.

Сообщается, что 13 ноября 2018 года сотрудники Череповецкого участкового лесничества выявили факты обустройства лесного проезда от деревни Вичелово до Васильевского острова путем подсыпки песчано-гравийной смеси, укладки железобетонных свай, для проезда через ручей - трубы. Постановлением начальника Череповецкого территориального отдела – государственного лесничества Департамента лесного комплекса Вологодской области от 30 ноября 2018 года Тимур Коннов был признан виновным по ст. 7.9 КоАП РФ (Самовольное занятие лесных участков). Его постановили оштрафовать на 20 000 рублей. Череповецкий районный суд оставил это постановление без изменения, а жалобу Коннова – без удовлетворения.

Получилось, что за помощь в восстановлении связи между деревней и островом на инициативного жителя наложили штраф. Тимур Коннов решил оспорить его в областном суде. В жалобе его защитник указала на то, что мужчина лишь восстановил существующий проезд, засыпав песком образовавшиеся колеи, и восстановил переезд канавы, уложив в нее трубу.

- В судебном заседании Коннов пояснил, что труба в действительности не у ручья, а у сточной канавы, и она уже имелась, но была в испорченном состоянии, он ее восстановил. Сваи тоже имелись, но в связи с проездом техники они были сдвинуты, и он их подправил. Каких-либо работ по возведению и обустройству лесного проезда он не производил, а лишь засыпал песком образовавшиеся после проезда техники колеи, тем самым восстановив то, что было нарушено. Защитник пояснила, что проезд существовал давно, по данному проезду все жители д. Вичелово ездят на Васильевский остров, - говорится в решении областного суда.

Представитель государственного лесничества с этими доводами не согласился. Он указал, что указанные лесные проезды отсутствуют, а стихийно образуемые проезды являются незаконными, поскольку данная территория относится к охранным лесам и ездить по ней можно только на специальном транспорте.

- Из пояснений старосты д. Васильевское следует, что единственная сухопутная дорога к деревне проходит по лесному массиву, подсыпкой дороги Коннов восстановил после проезда своей техники подъездные пути к д. Васильевское. Иного пути к деревне, кроме водного, нет, - указано в решении областного суда.

Суд пришел к выводу, что в действиях Коннова нет состава административного правонарушения и прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении него.