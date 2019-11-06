В Вологде полицейские не увидели преступления в том, что семью при покупке дома обманули на 250 тысяч рублей

В вологодском УМВД закрыли уголовное дело о мошенничестве по факту обмана семьи с двумя маленькими детьми при покупке дома. В ответе, который получил обманутый вологжанин Илья Курзаев, говорится, что в деле нет состава преступления.

Напомним, в 2018 году Илья Курзаев с женой решили купить дом с использованием ипотеки и материнского капитала, однако в итоге остались и без дома, и без 250 тысяч рублей, которые они отдали продавцу в качестве предоплаты.

Земельный участок и дом на Железнодорожной, 142 в Прилуках, который покупал Илья Курзаев, принадлежал по документам Екатерине Гордеевой, но переговоры о продаже, по словам Ильи, вел ее брат Александр Гордеев. Юридические услуги по сопровождению сделки оказывала риэлтор Хельга Райн. Дело закончилось тем, что Илья отдал за дом предоплату 400 тысяч рублей, но продавец, имея на руках подписанный с Ильей договор, продал дом другому человеку. При этом, получив деньги от продажи дома, большую часть предоплаты – 250 тысяч рублей - Илье Курзаеву так и не вернули.

Тот самый дом. Объявление о повторной продаже этого дома было выставлено после того, как его продали Илье Кузаеву.

В вологодском УМВД, куда обратился обманутый вологжанин, преступления в этом не увидели. Лишь спустя несколько месяцев, весной 2019 года, после многократных обращений и жалоб Ильи Курзаева в УМВД, прокуратуру города, правительство области, заксобрание, Министерство внутренних дел РФ, в отделе полиции № 1 все-таки возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В действиях сотрудников УМВД, писавших отказы в возбуждении уголовного дела, были выявлены нарушения.

Однако за все это время из 250 тысяч рублей Курзаевым вернули лишь 4 тысячи. Две тысячи из этой суммы перевела на карту Илье мать Александра и Екатерины Гордеевых, которая работает учительницей в школе № 9.

Илья Курзаев обратился в суд, однако вернуть деньги ему это не помогло. Несмотря на то, что продавцом в договоре купли-продажи дома выступала Екатерина Гордеева, суд постановил взыскать взыскать 250 тысяч рублей с ее брата, Александра Гордеева. К делу «подключились» приставы, но тоже безрезультатно: все имущество Гордеевых было оформлено таким образом, что приставы ничего не арестовали - даже дом, в котором живут Гордеевы, переоформлен на знакомого.

А 29 октября Илья Курзаев получил ответе от областного УМВД, в котором говорится, что уголовное дело… закрыли за отсутствием состава преступления.

- В соответствии с требованиями Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» сообщается, что уголовное дело № 11901190019020419 прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК), в связи с отсутствием состава преступления. О принятом решении Вы уведомлены в установленном законном порядке. Уголовное дело № 11901190019020419 изучалось прокуратурой г. Вологды и Вологодской области, решение о прекращении уголовного дела признано законным и обоснованным, - ответил Илье начальник следственного управления УМВД по Вологодской области И.В. Смирнов.

Таким образом, семью с детьми обманули почти на 250 тысяч рублей при покупке дома с использованием материнского капитала, и уже больше года они нигде не могут добиться помощи. Фактически получается, что любой вологжанин может взять при продаже жилья предоплату, а потом оставить покупателя без жилья и не возвращать эту предоплату, переоформив свое имущество на других людей, чтобы приставы не могли взыскать невозвращенную сумму.