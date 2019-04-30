В Вологде возбудили уголовное дело по факту обмана семьи на 250 тысяч рублей при покупке дома

По факту обмана семьи с детьми, хотевшей купить дом в Прилуках с использованием материнского капитала, в Вологде все-таки возбудили уголовное дело. NewsVo продолжает рассказывать, как развивается история семьи Курзаевых, ставшая очередным примером того, как в Вологде можно свободно нарушать законы.

Напомним, в 2018 году вологжанин Илья Курзаев с женой решили купить дом с использованием ипотеки и материнского капитала, однако в итоге остались и без дома, и без 250 тысяч рублей, которые они отдали продавцу в качестве предоплаты. Предварительный договор составляла риэлтор Хельга Райн.

Когда Илья обратился в полицию, возбуждать уголовное дело там не стали, не увидев никакого преступления в том, что продавец отказался передавать дом Курзаевым, не вернув большую часть предоплаты за него. Теперь семья с двумя маленькими детьми даже не может приобрести другое жилье, поскольку им не хватает денег.

Земельный участок и дом на Железнодорожной, 142 в Прилуках, который решила купить семья Ильи Курзаева, принадлежал по документам Екатерине Гордеевой, но переговоры о продаже, по словам Ильи, вел ее брат Александр Гордеев. Дело закончилось тем, что Илья отдал за дом предоплату 400 тысяч рублей, но продавец, имея на руках подписанный с Ильей договор, продал дом другому человеку. При этом большую часть предоплаты – 250 тысяч рублей - Илье так и не вернули. Контактным лицом в повторном объявлении о продаже дома (от 4 августа) была указана Хельга.

Скриншот повторного объявления о продаже дома, выставленного после того, как был заключен предварительный договор купли-продажи с Ильей Куразевым.

Таким образом, между Ильей и Гордеевой Екатериной до сих остается нерасторгнутым предварительный договор купли-продажи дома, а сам дом еще в августе 2018 года продан другому человеку. В полиции посчитали, что в этом нет ничего противозаконного. В январе Илья Курзаев получил второй отказ о возбуждении уголовного дела. Он был оформлен уже после того, как в прокуратуре посчитали неправомерным первый отказ и потребовали от полиции провести повторную проверку.

К слову, в областном УМВД нас заверяли, что сотрудник, опрашивавший свидетелей по заявлению Ильи Курзаева в первый раз и написавший отказ в возбуждении уголовного дела, там больше не работает. Однако Илья убедился, что этот полицейский продолжает там работу, когда снова приходил в первое отделение УМВД по городу Вологде.

В январе Илья Курзаев по совету прокурора города подал иск в суд с ходатайством об аресте имущества Гордеевых. 18 января городской суд направил приставам исполнительные листы о наложении ареста на имущество и денежные средства семьи Гордеевых – Екатерины, Александра и их родителей. Однако действия приставов ни к чему не привели. По словам Ильи, все оформлено таким образом, что у семьи Гордеевых ничего нет - даже дом, в котором они живут, переоформлен на знакомого.

В апреле городской суд установил, что деньги обманутой семье так и не вернули, и постановил взыскать 250 тысяч рублей с Александра Гордеева. Илья подал апелляцию на это решение. Он считает, что деньги нужно взыскивать и с Екатерины Гордеевой, поскольку по договору именно она была собственником дома и получала от Ильи предоплату.

Спустя несколько месяцев, многократных обращений и жалоб Ильи Курзаева в УМВД, прокуратуру города, правительство области, заксобрание, Министерство внутренних дел РФ и публикации двух статей на сайте NewsVo, в отделе полиции № 1 все-таки возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ. В действиях сотрудников УМВД, писавших отказы в возбуждении уголовного дела, были выявлены нарушения - в отношении их была начата служебная проверка.

Кроме того, риэлтор подала заявление в полицию на жену Ильи. Он считает, что это нельзя назвать простым совпадением:

- Кто-то завел в соцсети ВКонтакте страницу от имени моей жены и писал с этого аккаунта ложные факты о риэлторе Хельге Райн. А после этого риэлтор подала на мою жену заявление в полицию по факту клеветы. Жена сидит дома в декрете с двумя детьми, один грудной, никакого отношения к этому делу она не имеет. В полиции мы пояснили, что жена не является владельцем страницы, с которой распространялась данная информация, - рассказал Илья.

Илья с женой ждут, наконец, видимых результатов от работы полицейских, потому что пока все складывается таким образом, что они могут сделать только один вывод: в Вологде можно легко обмануть человека на 250 тысяч рублей и уйти от ответственности, а обращения к риэлторам при покупке жилья никак от этого обмана не спасают.

Начало истории:

«С таким счастьем – и на свободе!»: как семью с детьми в Вологде обманули на 250 тысяч рублей при покупке дома

Как семью с детьми в Вологде обманули на 250 тысяч рублей при покупке дома. Часть 2