Как семью с детьми в Вологде обманули на 250 тысяч рублей при покупке дома. Часть 2

Евгения Сибирцева

Вологодский городской суд направил приставам исполнительные листы о наложении ареста на имущество и денежные средства семьи Гордеевых, которые уже несколько месяц не возвращают семье с детьми 250 тысяч рублей предоплаты за дом, который им так и не продали. Пока действия приставов не увенчались успехом – как и предполагал обманутый Илья Курзаев, имущество оказалось переписано на знакомого семьи Гордеевых. Оформление ипотеки с использованием материнского капитала в присутствии риэлтора обернулась месяцами хождений в полицию и потерей денег, которые семье нужны для покупки жилья.

Напомним вкратце историю (рекоменудем прочитать ее полностью, чтобы быть в курсе всех деталей). Вологжанин Илья Курзаев с женой решили в прошлом году купить дом с использованием ипотеки и материнского капитала, однако в итоге остались и без дома, и без 250 тысяч рублей, которые они отдали продавцу в качестве предоплаты. Сделка совершалась в присутствии риэлтора Хельги Райн, однако когда начались проблемы, она просто перенаправила покупателя к продавцу.

Возбуждать уголовное дело в полиции отказались, не увидев никакого преступления в том, что продавец отказался передавать дом Курзаевым, не вернув большую часть предоплаты за него. Теперь семья с двумя маленькими детьми даже не может приобрести другое жилье, поскольку им не хватает денег.

Земельный участок и дом на Железнодорожной, 142 в Прилуках, который решила купить семья Ильи Курзаева, принадлежал по документам Екатерине Гордеевой, но переговоры о продаже, по словам Ильи, вел ее брат Александр Гордеев. Дело закончилось тем, что Илья отдал за дом предоплату 400 тысяч рублей, но продавец, имея на руках подписанный с Ильей договор, продал дом другому человек. При этом большую часть предоплаты – 250 тысяч рублей - Илье так и не вернули. Контактным лицом в объявлении о продаже дома была указана риэлтор Хельга.

Таким образом, между Ильей и Гордеевой Екатериной до сих остается нерасторгнутым договор купли-продажи дома, при этом сам дом уже давно продан другому человеку. В полиции посчитали, что в этом нет ничего противозаконного. В январе Илья Курзаев получил второй отказ о возбуждении уголовного дела. Он был оформлен уже после того, как в прокуратуре посчитали неправомерным первый отказ и потребовали от полиции провести повторную проверку.

В январе Илья Курзаев по совету прокурора города подал иск в суд с ходатайством об аресте имущества Гордеевых. 18 января городской суд направил приставам исполнительные листы о наложении ареста на имущество и денежные средства семьи Гордеевых – Екатерины, Александра и их родителей. Однако пока действия приставов ни к чему не привели. По словам Ильи, все оформлено таким образом, что у семьи Гордеевых ничего нет:

- Приставы сказали, у них имущества никакого нет, даже свой дом, в котором они живут все вчетвером, переоформлен на друга Гордеева, и они там живут типа по договору аренды. Судя по документам от приставов, обманутых много, раз даже свой дом на левых переписали, - рассказал Илья.

По его словам, мать Екатерины и Александра работает учителем, а трое остальных членов семьи числятся безработными.

В итоге исполнительные производства в отношении Гордеевых были прекращены по ст. 46 ч.1 п. 4 – т.е. по причине того, что у должников «нет имущества».

Действительно, как выяснил Newsvo, в 2016 году дом с девятью комнатами был переоформлен по договору купли-продажи вместе с земельным на знакомого семьи - Евгения К. Сумма «сделки», согласно договору, составила 1 млн рублей. При этом семья Гордеевых продолжает жить в этом доме.

А после того, как обманутый Илья Курзаев обратился в полицию, был заключен еще один договор. 1 января 2019 год Гордеевы подписали договор аренды дома вместе со всем находящимся в нем имуществом и бытовой техникой за 1 тысячу рублей в месяц у Евгения К.

Кроме того, суд определил наложить арест на имущество и деньги риэлтора Хельги Райн, которая сопровождала сделку. По словам Илья Курзаева, он заплатил ей 3 тысячи рублей (за оценку дома), но это юридическое сопровождение не спасло его от обмана. Как пояснили Newsvo в пресс-службе управления УФССП по Вологодской области, арест на имущество Хельги Райн был наложен, информация об этом передана в суд.

Заседание суда должно быть состояться 6 марта, но его отложили, так как ответчики не пришли. Илья считает, что так они затягивают процесс.

Скрин с объявлением о повторной продаже дома (на тот момент еще действовал договор между Ильей Курзаевым и Екатериной Гордеевой, т.е. продавать дом было нельзя).

Первый отказ в возбуждении уголовного дела был подписан лейтенантом полиции Е.В.Воробьевым и согласован начальником ОУУП ОП № 1 УМВД России по г. Вологде, майором полиции Р.Г. Валиевым 20 октября. Второй – старшим лейтенантом полиции А.В.Шугаевым 15 января. Напомним, в первом отказе было много недостоверных фактов и фактологических ошибок, о них мы писали в предыдущем материале.

Остались они и во втором отказе. Например, полицейский пишет, что якобы Александр Гордеев предложил ему возвращать долг частично по 50 тысяч рублей, но тот якобы отказался, требуя всю сумму сразу. Это неправда, более того, когда Илья много раз звонил и просил вернуть деньги, ему отвечали, что денег нет:

- Что за бред в отказе? Конечно, я бы не стал отказываться от возвращения суммы частями, их за эти месяцы уже бы тогда давно мне выплатили. Но деньги мне не возвращают. К тому же у Гордеева есть номер моей карты, если бы он хотел, он бы перевел на нее, но он этого не делает, - говорит Илья.

То есть Илья не отказывался получать долг частями. Почему же полицейский все не проверил?

Второй отказ, как и первый, написан сумбурно: этим оба текста напоминает стиль повествования в романе «Порою блажь великая» Кена Кизи, в котором несколько персонажей попеременно ведут речь от первого лица без указания на говорящую персону. В отказах изложение событий идет то от третьего, то от первого лица, что вкупе с множеством пунктуационных ошибок затрудняет восприятие смысла.

Некоторые моменты в отказе попросту выглядят нелепо. Например, сначала там написано, что «Гордеев Александр сообщил, что дом принадлежит его сестре Екатерине Гордеевой, а он с отцом занимается строительством и продажей домов», а потом сказано, что он «какого-либо дохода не имеет».

Отметим, что к моменту написания второго отказа в возбуждении уголовного дела срок возвращения предоплаты уже давно вышел. То, что дом 21 августа был продан другому покупателю, а Илье Курзаеву, с учетом полученных от продажи денег, аванс после этого так и не вернули, полицейским не показалось странным.

Фактически, вся эта история служит примером того, как можно «заработать» на обмане покупателей жилья, и, если заранее позаботиться о том, чтобы имущество было записано на других лиц, можно жить спокойно – наше государство этому не препятствует.

Продолжение следует.