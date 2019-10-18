В Череповце с красной лентой и шариками открыли крыльцо поликлиники, которое было закрыто 50 лет

В Череповце спустя 50 лет отремонтировали парадное крыльцо детской поликлиники городской больницы. Сегодня входную группу торжественно открыли: с шариками и перерезанием красной ленты.

В поликлинике говорят, что входная группа медучреждения пришла в негодность еще в конце 1960-х, практически сразу после постройки здания. Несколько десятилетий пациенты попадали внутрь через запасной вход с другой стороны здания. При этом в день учреждение посещает до 500 человек.

— Еще полгода назад здесь был пустырь с бурьяном, плита входная была обрушена, — цитирует официальный сайт Череповца главврача городской больницы Андрея Погодина.

В этом году больнице выделили 4,5 млн рублей на проведение ремонта. Теперь у парадного входа есть пандус, раздвижные двери, крытая колясочная, парковка.

Ранее NewsVo сообщал, что в Бабаево не могут найти подрядчика на ремонт не работающего с момента установки в 1994 году лифта в ЦРБ. Больных приходится поднимать на третий этаж на носилках вручную.