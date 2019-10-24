«Закопались»: в Соколе из-за утонувшего в грязи экскаватора жители остались без воды

В Соколе из-за утонувшего в грязи экскаватора понизилось давление в сетях, и жильцы домов остались без воды. С 21 октября технику пытаются вытащить на поверхность, но пока безуспешно.

— Работы выполняли подрядная организация и… закопались! Пока не вытащили, надеемся, что сегодня, — объяснил ситуацию корреспонденту NewsVo директор МКУ «Управление ЖКХ Сокола» Александр Кузнецов.

По словам Кузнецова, «как таковой аварии там нет», снижено давление в водоводе, поэтому в какие-то дома вода не поступает. Сколько таких домов, в Управлении ЖКХ Сокола не знают.

Сокольская киностудия «Fox Film» пишет в своей группе в соцсети, что экскаватор утонул во время работ по благоустройству сквера на улице Орешкова.

Видео студии «Fox Film»

По данным сайта госзакупок, контракт на проведение работ за 3,7 млн рублей летом выиграло ООО «Инстрой-сервис». Выполнить свои обязательства подрядчик должен был до 1 октября 2019 года, то есть сроки работ сорваны.