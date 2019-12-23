В Вологде в детсады звонят мошенники, которые требуют накрыть им стол, угрожая проверками

23.12.2019 [Происшествия]

Управление образования в Вологде разослало в детские и школы предупреждение о мошенниках.

Как стало известно Newsvo из собственных источников, в нем говорится, что аферисты звонят по телефону и представляются сотрудниками какого-то ведомства. Звонящие просят накрыть им стол и приготовить подарки, если руководители учреждений хотят избежать проверок.

- На телефоны образовательных учреждений поступают звонки от лиц, представляющихся контролирующими органами, с угрозами проверок и требованиями накрытия столов для проверяющих и предоставления им подарков, - предупреждает управление образование. Ведомство просит не реагировать на звонки и сообщать о них.

Попался ли кто-то на уловку аферистов, неизвестно.

Напомним, похожие звонки были зафиксированы в Вологде в прошлом году. Мошенник звонил в разные учреждения, в том числе в детские сады и торговые центры и, представляясь замначальника областного УМЧС, угрожал проверкой пожарной безопасности. Аферист говорил, что приедет и зафиксирует нарушения, но "проблему" можно уладить, если дать ему коньяк и конфеты. В одном из частных детсадов, с сотрудником которого тогда общался Newsvo, сказали, что насторожились, когда звонивший назвал конкретную марку коньяка. В детсаду рассказали, что в ТЦ «Рио» уже даже начали собирать подарки для звонившего, прежде чем поняли, что это афера.

А в октябре этого года аферисты звонили в фирмы Вологды и просили оказать помощь в строительстве жилья для социально незащищенных групп населения. Для оплаты они присылали "бланки" писем правительства Вологодской области и счет с реквизитами некоего ООО "Криптос". Звонивший в одну из фирм мужчина представился заместителем губернатора Виталием Тушиновым.

Тэги: курьезы, мошенники, юмор

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