Мошенники просят у предпринимателей деньги для детей-сирот на "бланках" правительства Вологодской области

Евгения Сибирцева

В фирмы Вологды звонят аферисты и просят оказать помощь в строительстве жилья для социально незащищенных групп населения. Для оплаты они присылают "бланки" писем правительства Вологодской области и счет с реквизитами некоего ООО "Криптос". О курьезной афере NewsVo рассказали в одной из фирм - звонивший им мужчина представился заместителем губернатора Виталием Тушиновым.

У предпринимателя попросили около 30 тысяч рублей, чтобы купить ванну, унитаз и некоторые другие предметы для "обустройства жилья для социально слабых групп населения" (см. счет на оплату в галерее под новостью).

Звонивший представился заместителем губернатора Виталием Тушиновым.

- Директор у нас говорит, голос знакомый был, вроде он, - рассказали NewsVo в фирме.

Самому звонку в фирме не удивились, потому что периодически им действительно звонят из правительства области или администрации города с просьбами о финансовой поддержке.

- Звонивший начал разговор издалека - с поддержки малого бизнеса и тому подобных тем. А потом перешел к детям-сиротам, сказал, что им [чиновникам] не хватает средств и они просят поддержки у предпринимателей. У нас сотрудник сказала "Хорошо, поможем детям-сиротам". Они [мошенники] после этого прислали письмо на бланке, похожем на бланк областного правительства, вместе с реквизитами, куда переводить деньги.

В письме, которое прислали аферисты, было немало орфографических и пунктуационных ошибок. Впрочем, учитывая частые ошибки в текстах на сайте правительстве Вологодской области, этот факт вряд ли мог вызвать подозрение. Да и начиналось это письмо с описания экономики Вологодской области, которое, в принципе, недалеко от реальности:

- Директор у нас подписала, передала в бухгалтерию на оплату. А у нас бухгалтер опытный, с многолетним стажем, стала проверять по базам и что-то заподозрила. Решили перезвонить в приемную областного правительства, уточнить сведения, - пояснили в фирме.

Тогда-то и выяснилось, что в "белый дом" весь день звонят из фирм, у которых попросили денег от имени заместителя губернатора: у кого-то - 20 тысяч рублей, у кого-то - 30, у кого-то -100. Скорее всего, некоторые бизнесмены успели эти деньги перевести.

Примечательно, что спустя некоторое время после первого звонка "Виталий Тушинов" позвонил снова - на этот раз спросить, выполнена ли просьба:

- Ну чего, перевели деньги-то? Скиньте мне платежку, мне скоро к Олегу Александровичу [Кувшинникову] идти, доложить ему, кто оплатил, а кто нет, - убедительно попросил звонивший.

Как выяснил NewsVo, Вологодская область - не первый регион, где предпринимателям стали звонить аферисты из ООО "Криптос". Так, аналогичные звонки от мошенников, представлявшихся местными чиновниками высокого ранга, были зафиксированы в сентябре в Бурятии. Там аферисты говорили, что звонят по поручению главы Республики Алексея Цыденова, и просили денег на строительство жилья для детей-сирот, после чего присылали письма со счетами на официальных "бланках" правительства Бурятии.

Отметим, что в Бурятии местное правительство сообщило об инциденте на своем сайте, чтобы предупредить бизнесменов. А вот в правительстве Вологодской области о произошедшем хранят молчание.

В октябре эти же мошенники рассылали аналогичные письма руководителям предприятий Псковской области от имени одного из вице-губернаторов. Сумма "желаемого пожертвования" в них указана такая же, как в письме в вологодскую фирму, с представителем которой общался Newsvo. А в счете фигурируют те же самые предметы, включая унитаз и ванну. В администрации Псковской области журналистам сказали, что обратятся в полицию.

NewsVo проверил, что это за фирма - ООО "Криптос". Уже сама дата его регистрации должна вызвать сомнения и заставить хотя бы проверить озвучиваемую по телефону информацию. Согласно данным базы "Контур.Фокус", ООО "Криптос" с указанными в счете реквизитами было зарегистрировано 4 сентября 2019 года в Москве. Непонятно, почему правоохранители до сих не приняли мер, чтобы аферы со стороны этой фирмы прекратились, ведь первые случаи мошенничества произошли около месяца назад (ред. - возможно, и раньше).

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