Осужденный за кражу житель Бабаево похитил у знакомого одежду, чтобы ехать в колонию в «обновках»

27.05.2019 [Происшествия]

34-летний житель города Бабаево после вынесения в отношении него приговора за кражу воспользовался тем, что в колонию-поселение ему разрешили приехать самому. Он употребил алкоголь и украл у знакомого одежду, чтобы ехать в ней в колонию.

Как сообщает прокуратуры Бабаевского района, 29 марта мужчина был осужден за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Его приговорили к 2 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии поселения. При этом в исправительное учреждение он должен был добраться сам.  

После оглашения приговора мужчина вечером напился и проник в квартиру своего знакомого, откуда похитил пакет с одеждой потерпевшего. Было возбуждено еще одно уголовное дело о краже.

- В ходе расследования уголовного дела установлено, что причиной совершения преступления послужило желание приехать в колонию-поселение в новой одежде, - сообщает прокуратура Бабаевского района.

В итоге 23 мая мужчину судили снова, на этот раз его приговорили к 3,5 годам лишения свободы с учетом ранее вынесенного приговора.

На этот раз местом отбывания наказания стала колония общего режима, туда его в этот раз доставит конвой.

 

Тэги: кража, курьезы, пьянство

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