«Рокировочка!»: телегу, в которую собирали мусор в Великом Устюге, перевезли в деревню Юдино

19 марта Newsvo писал, как как в Великом Устюге реализуется "мусорная" реформа: на улице Преминина для сбора мусора установили... телегу. После того, как фотографии четырехколесного "сборщика" мусора разошлись по соцсети, в пресс-службе регионального оператора «Аквалайн» нам сообщили, что вопрос решили: телегу увезли, а вместо нее поставили контейнер. Однако оказалось, что эту телегу... перевезли для сбора мусора в деревню Юдино, где раньше стоял контейнер. Жители подозревают, что как раз этот контейнер и увезли в Великий Устюг на замену телеги.

О том, что телега для мусора, которую после возмущения местных жителей заменили на контейнер в Великом Устюге, появилась в деревне Юдино, Newsvo сообщили местные жители.

- Эта телега просто переехала к нам в деревню Юдино (пригород В Устюг) вместо 20 куб. контейнера, который стоял с конца декабря. Рокировочка! – рассказал Олег Максимов.

Слева: до недавнего времени телега стояла на улице Преминина в Великом Устюге. Справа: та же телега в деревне Юдино.

Newsvo попросил сотрудников регионального оператора «Аквалайн» прокомментировать сложившуюся ситуацию.

- Перевозчик (ред. – ранее сообщалось, что это ООО "АВС") сообщил нам, что установил на улице Преминина многокубовый контейнер, в поселке Юдино на сегодняшний момент установлена вот эта телега. У меня нет, правда, информации, из Юдино ли был перевезен контейнер на Преминина, но сама телега она действительно стоит в поселке Юдино. Это достаточно крупный населенный пункт. Мы неоднократно обращались к главе администрации, говорили, что это обязанность органа местного самоуправления организовать место накопления и приобрести контейнеры. Но тем не менее, глава сельского поселения Юдинское не выполняет своих обязанностей, которые предусмотрены федеральным законодательством. Поэтому, для того, чтобы ситуация хоть как-то нормализовалась, перевозчик решил проблему с местом накопления именно таким образом, - пояснил Newsvo замдиректора по связям с общественностью ООО «АкваЛайн» Алексей Иванов.

По словам Алексея Иванова, телега для сбора мусора будет стоять до тех пор, пока администрация не оборудует в Юдино контейнерную площадку. Перевозчик гарантирует, что будет регулярно присылать трактор для вывоза мусора.