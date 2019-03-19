"Мусорная реформа" в Великом Устюге: для сбора мусора на улице Преминина установили телегу

Жители Великого Устюга удивляются, как в 21 веке в их городе реализуется "мусорная реформа": на улице Преминина для сбора мусора установили... телегу. Ситуация была урегулирована после того, как фотографии четырехколесного "сборщика" мусора разошлись по соцсети. В пресс-службе регионального оператора «Аквалайн» нам сообщили, что телегу увезли, а вместо нее поставят контейнер.

Фотографии телеги, заполненной мусором, жители Великого Устюга начали выкладывать в соцсеть на прошлой неделе.

- На фото телега с мусором на улице С. Преминина. Городская администрация, приведите данную территорию в порядок, либо осуществите контроль над теми, кто ответственный за данную деятельность, - сообщала 17 марта группа «Народный вестник».

Мусор копился несколько дней и не вывозился. Прокомментировать ситуацию мы попросили в пресс-службе регионального оператора.

- Региональный оператор по обращению с ТКО - ООО "АкваЛайн" в отношении ситуации на ул. Преминина в г. Великий Устюг сообщает, что данное место накопления было организовано перевозчиком (ООО "АВС"). По требованию регионального оператора ситуация урегулирована - мусор вывезен. Сегодня в течение дня должен быть поставлен многокубовый контейнер для данного микрорайона Великого Устюга, - пояснили Newsvoв пресс-службе «Аквалайна».

В «Аквалайне» отмечают: проблема заключается в том, что в Великом Устюге долгое время отсутствовал контейнерный сбор отходов. Сейчас перевозчик при содействии регоператора установил 85 евроконтейнеров, но большая часть города пользуется новой коммунальной услугой по графику.

- Напомню, что право приобретения контейнеров есть у управляющих компаний, муниципалитета и регоператора. У последнего это право ограничивается 1% от необходимой валовой выручки, если приобретение контейнеров вошло в тариф. В тариф 2019 года контейнеры не включены. Тем не менее ООО "АкваЛайн" приобрело 990 контейнеров в 2018 году, - пояснил Newsvo замдиректора по связям с общественностью ООО «АкваЛайн» Алексей Иванов.

В середине января прокуратура Вологодской области выпустила пресс-релиз, в котором говорилось, что приобретать мусорные баки на контейнерные площадки с 1 января 2019 года обязан региональный оператор.

Региональный оператор "Аквалайн", в свою очередь, заявил, что не согласен с позицией прокуратуры Вологодской области и направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой разъяснить, кто прав в данном споре.

Позже позиция прокуратуры стала менее четкой: прокурор области Александр Гринев сказал, что вопрос с покупкой мусорных контейнеров областным, муниципальным властям и региональным операторам придется решать сообща.

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