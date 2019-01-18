Прокуратура: покупать мусорные баки на контейнерные площадки обязан региональный оператор

18.01.2019 [Общество]

Прокуратура Вологодской области выпустила пресс-релиз, в котором разъясняет, кто должен приобретать мусорные баки на контейнерные площадки с 1 января 2019 года. В сообщении говорится, что это обязанность регионального оператора.

- (...) На собственников земельных участков, на которых размещены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов, возложена обязанность только по содержанию данных площадок (обустройству, покраске и т.п.), а не приобретение контейнеров (бункеров) для сбора отходов, - сообщает прокуратура.

При этом, как уже отмечалось ранее, расходы на приобретение контейнеров и бункеров, а также их содержание определяются в размере, не превышающем 1 процента необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной период регулирования.

- Учитывая вышеизложенные требования законодательства, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов, их ремонт, а также текущая уборка мест погрузки отходов возложены на регионального оператора и являются его прямой обязанностью и должны осуществляться исключительно за счет утвержденного тарифа, - отмечают в прокуратуре.

По мнению прокуратуры, возложение обязанности приобретения (ремонта, замены и т.д.) контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на органы местного самоуправления, управляющие компании, ТСЖ, а также граждан (жильцов) является незаконным, а также "образует нецелевое использование бюджетных средств, массово нарушает жилищные права граждан - потребителей коммунальных услуг".

Полностью с заявлением прокуратуры Вологодской области можно ознакомиться на ее сайте. 

Как ранее сообщал Newsvo, региональные операторы по вывозу мусора в Вологодской области настаивали на обязанности УК и ТСЖ покупать мусорные контейнеры, этого же мнения придерживались и в региональном правительстве. Правда, замгубернатора Антон Стрижов признал, что в законодательстве образовалась "дыра" по поводу этого аспекта.

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Тэги: мусор
Сюжет: тариф на вывоз мусора

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