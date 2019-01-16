Митинг против роста тарифа на вывоз мусора в Вологде состоится, если наберется 500 репостов о нем в соцсети

16.01.2019 [Общество]

Руководитель движения «Вместе» Евгений Доможиров сообщил о планирующемся митинге против роста тарифов на вывоз мусора. По его словам, на митинг уже готовы выйти около 1000 человек.

«В конце 2018 года мы проводили опрос на тему протеста против диких тарифов и действий властей. Пришло время узнать, реально ли вологжане готовы митинговать и требовать снижения суммы тарифа, превышающего московские цены. По опросу на митинг точно готовы выйти 700 человек, а ещё 500 сомневаются», - написал Евгений Доможиров.

Заявка на митинг уже подана, мероприятие согласовано. Оно состоится 26 января в 14 часов на площади Чайковского с одним условием.

Евгений Доможиров просит делать репост записи о митинге в соцсети ВКонтакте. Если наберется 500 репостов, тогда митинг будет проведен. Если меньше, то движение откажется от его проведения.

Тэги: митинги, мусор
Сюжет: тариф на вывоз мусора

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