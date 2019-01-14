Покупку мусорных контейнеров власти Вологодской области пытаются переложить на собственников жилья

Реализация новой схемы по сбору твердых коммунальных отходов в Вологодской области началась с конфликта. Несмотря на то, что федеральным постановлением оговариваются траты регионального оператора на покупку контейнеров, областные власти говорят, что регоператор не будет обеспечивать ими полностью, а делать это должны УК и ТСЖ (то есть на деньги собственников жилья).

Все старые мусорные баки в Вологодской области в течение трех месяцев, до 1 марта, должны заменить на евро-контейнеры. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников по итогам проверки поручения по наведению порядка с вывозом твердых коммунальных отходов. Однако информация главы региона и его заместителя о том, кто должен закупать контейнеры, не соответствует той, которая содержится в федеральном законодательстве.

Один процент – на контейнеры

Глава региона побывал в нескольких деревнях Вологодского района и проверил контейнерные площадки в областной столице.

- У нас новые мусоровозы, и должны быть подходящие для них евро-контейнеры. Основные обязательства по их закупке ложатся на управляющие компании или муниципальные образования. По законодательству лишь один процент контейнеров закупает региональный оператор, чтобы иметь манёвренный фонд. В течение 2-3 месяцев во всей области все старые контейнеры будут заменены, - заявил Олег Кувшинников.

Между тем, нигде в законодательстве не сказано, что региональный оператор закупает лишь один процент контейнеров.

Так, в постановлении Правительства РФ от 30.05.2016 N 484 (ред. - от 15.12.2018) "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" (вместе с "Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами") сказано лишь про расходы регоператора на приобретение контейнеров (из чего следует, что он и должен их закупать):

- Расходы регионального на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание определяются в размере, не превышающем 1 процента необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной период регулирования, - написано в постановлении.

Фото: vk.com/o.a.kuvshinnikov

Не учли в тарифе?

На сегодняшнем совещании в правительстве области замгубернатора Антон Стрижов заявил, что в некоторых населенных пунктах в новогодние праздники проблемы с вывозом мусора возникли в том числе и из-за отсутствия контейнеров.

- Например, в городе Вологде было увезено порядка 400 контейнеров, которые принадлежали другим компаниям, перевозчикам, и пришлось в ситуацию вмешиваться региональным операторам.

«Аквалайн» начал работу по установке контейнеров в наиболее проблемных местах.

- На сегодняшний день компания «Аквалайн» приобрела более 700 евро-контейнеров, часть из которых установлена в Вожегодском, Тотемском и Харовском районах. Порядка 200 контейнеров установлены на контейнерных площадках города Вологды. Еще раз хочу обратить внимание глав районов, руководителей управляющих компаний, ТСЖ, в данной ситуации необходимо решить вопрос по дальнейшей эксплуатации этих контейнеров. Действующие нормы федерального законодательства не обязывают региональных операторов приобретать и обслуживать контейнеры. Соответственно, федеральным законом «Об отходах производства и потребления» к обязанностям регионального оператора обеспечение соответствующего накопления не отнесено.

Между тем, в вышеуказанном постановлении говорится о тратах регоператора на мусорные контейнеры. Если он не должен их приобретать, то зачем указывать эти траты? И это постановление никто не отменял.

Антон Стрижов говорит, что тарифы были утверждены до этого постановления, поэтому в них не были учтены затраты на контейнеры:

- Постановлениями правительства Российской Федерации внесены соответствующие изменения в пункт 90 основ ценообразования в области обращения с ТКО, в соответствии с которыми сейчас допускается при расчете необходимой валовой выручки региональных операторов предусматривать затраты на приобретение контейнеров и бункеров в размере не более 1 %. Тарифы были утверждены до вступления данной нормы в силу, поэтому затраты на приобретение контейнеров в 2019 году даже по этой статье не учитывались. Еще раз повторю, эта статья затрат, которая позволит обеспечить региональным операторам обменный парк, так называемый сервисно-ремонтный парк, но полностью объем по закупке всех контейнеров оператор не возьмет.

Напомним, тарифы были утверждены 14 декабря 2018 года, а постановление о тратах на контейнеры в размере 1% от выручки регоператора – 15 декабря.

По словам Антона Стрижова, бремя содержания контейнерных площадок, а также специальных площадок для крупногабаритного мусора лежит либо на УК, либо на администрациях муниципалитетов.

По его словам, покупка контейнеров регоператорами - мера экстренная.

- В дальнейшей своей работе потребители (от их имени будут действовать УК и ТСЖ) обязаны заключить договоры с региональными операторами по приобретению контейнеров, которые были предоставлены им в пользование. Это требование существующего законодательства, - сообщает пресс-служба областного правительства. В каком именно документе содержится вышеуказанная информация, в пресс-срелизе почему-то не указано.

«Как они выполнят свои обязательства?»

С тем, что собственники за свой счет должны обеспечить площадки контейнерами, не согласны ни ТСЖ, ни УК, которые представляют интересы собственников. С учетом того, что в Вологодской области и так один из самых высоких тарифов на вывоз мусора, кажется абсолютно непонятным, почему контейнеры должны покупаться на дополнительные средства, а не за счет этого тарифа.

- Управляющие компании не должны, в принципе, покупать контейнеры. Если говорить об обязанностях собственников оборудовать площадку контейнерами, нигде в законодательстве это не прописано. В постановлении правительства №484 четко сказано, что контейнеры должен покупать региональный оператор, а затраты на их закупку, содержание и обслуживание не должны превышать 1% от их валового сбора, - говорит директор УК "Новые технологии" Владимир Хазов.

Собственники или представители собственников - управляющие организации - в силу закона должны лишь оборудовать саму контейнерную площадку и содержать ее, производить технический ремонт.

- Понятие контейнерная площадка также четко определено. Она предназначена для размещения контейнеров. Так что площадка отдельно, контейнеры отдельно. В законодательстве сказано, что с 1 января при переходе на новую систему обращения с ТКО обязанность управляющей компании по сбору мусора убирается. Там же есть обязанность регионального оператора обеспечить приемку мусора непосредственно в местах их накопления. То есть, если не будет контейнеров, как они выполнят свои обязательства? - заключает Владимир Хазов.

Новый тариф на вывоз мусора в Вологодской области: вопросы и ответы