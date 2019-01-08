Год свиньи Вологодская область встретила заваленными мусором контейнерными площадками

С новым годом в жизнь жителей Вологодской области вошла мусорная реформа, к которой регион был совсем не готов. Одни вологжане наблюдают свалки у контейнеров, другие пишут посты в социальных сетях о свинстве, третьи берут ситуацию под свой контроль, а в некоторых районах области к решению проблемы пришлось подключиться главам районов и поселений, чтобы населенные пункты не утонули в мусоре.

Проблемы с вывозом мусора начались еще до нового года. Так, 31 декабря жители поселка Харачево Вологодского района обнаружили, что контейнеры с надписью «Вторресурсы» были увезены, а мусор из них высыпан прямо на контейнерную площадку. Об этом написал в соцсети один из жителей поселения. Вместо пластиковых контейнеров с крышками на площадку были поставлены старые железные баки.

После того, как этот пост появился в группе Newsvo ВКонтакте, с автором связался в комментариях региональный оператор "Аквалайн" и пообещал решить проблему.

Мусор пришлось вывозить два дня подряд.

«Сегодня вывоз с утра был, предыдущий перевозчик перед новым годом оставил завал, поэтому идет переполнение, завтра установят дополнительный контейнер для того, чтобы дворник прибрал, что накопилось рядом. Мусоровоз приедет завтра», - сообщил представитель регионального оператора "Аквалайн" автору поста 2 января.

3 января площадка стала чистой, дополнительный контейнер был поставлен. Однако неприятные впечатления от работы по вывозу мусора в праздник у жителей остались.

После подобных ситуаций глава Вологодского района Сергей Жестянников решил взять проблему под свой контроль, поручив эту работу своему заместителю Игорю Быкову.

«По поручению главы района сегодня проверил как ведётся работа по сбору и вывозу ТКО в наших населенных пунктах. Сейчас на территории района работает горячая линия (8172) 723245. По этому телефону вы можете сообщить о ненадлежащем обслуживании контейнерных площадок, о неубранном мусоре», - написал Игорь Быков на своей странице ВКонтакте 5 января.

"Разгребать" мусорную реформу приходится и другим главам районов и поселков.

Так, 6 января на странице главы Нелазского сельского поселения Череповецкого района Александра Родькина была оставлена запись местным жителем. Мужчина выложил фото с результатами работы мусорщиков, после которой контейнерная площадка больше была похожа на свалку, чем на «чистый след». Глава поселения пообещал разобраться. На подобные проблемы жалуются и жители поселка Суда Череповецкого района.

А жителям поселка Климовское приходится караулить мусоровоз. Так, 4 января людям обещали вывезти мусор с 15:00 до 17:00. Однако мусоровоз приехал только в 18:30. Все это время люди гуляли на морозе в ожидании машины.

«Поселок решил приносить весь мусор к сельсовету у нашего поселения, если еще 7 января и 9 января по графику от «Чистого следа» не получится!», - сообщили местные жители своему главе в соцсети.

Однако не все недовольны работой регионального оператора. Так, глава МО Мяксинское Леонилла Кисилева поблагодарила ООО «Чистый след» и водителей подрядной организации ООО «Вмиг» за успешное начало работы по уборке мусора.

«3 января вывезли контейнеры - бункеры у МКД и на кладбище, сегодня проехали по крупным населённым пунктам с ручным вывозом. Намеченный график : вторник, четверг, суббота думаю будет изменён , в зимний период достаточно одного дня вывоза - субботы! Жителям отдельное спасибо за понимание и извинения , если были некоторые неудобства!», - написала Леонилла Кисилева.

Напомним, что с 1 января в Вологодской области появилось два региональных оператора по вывозу твердых коммунальных отходов. В Восточной части работу по вывозу мусора координирует ООО «Аквалайн», в западной - ООО «Чистый след». Тариф по вывозу мусора с нового году увеличился в несколько раз, составив 140 рублей с человека в городах и 113 рублей - в сельских населенных пунктах.

ООО "АкваЛайн"сообщает, что если в Вологде и в муниципальных районах, входящих в зону его ответственности, имеются адреса, где ещё не вывезен мусор с контейнерных площадок или есть навалы ТКО, то жители могут звонить на горячую линию контакт-центра регоператора 8 (800) 707-75-06 или писать в личных сообщения паблика "Аквалайн" ВКонтакте. Горячая линия работает все праздники с 8.30 до 17.00.

На сайте ООО «Чистый след» есть форма для обращений жителей.

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