"Это тебе, это мне, это опять тебе. Это обратно тебе": в Вологде продолжаются споры из-за мусорных баков

Любовь Южакова

Региональные операторы по вывозу мусора в Вологодской области продолжают настаивать на обязанности УК и ТСЖ покупать мусорные контейнеры, но замгубернатора Антон Стрижов признал, что в законодательстве образовалась "дыра" по поводу этого аспекта.

Никаких обязанностей, только права

Замгубернатора Антон Стрижов сегодня пресс-конференции, посвященной «мусорной реформе», признал, что обязанность УК и ТСЖ покупать контейнеры действительно не прописана напрямую в законодательстве. По его словам, это законодательный пробел, который, скорее всего, будет ликвидирован в 2019 году.

- Ситуация, с одной стороны, простая, с другой – не совсем понятная. Для нас она также была непонятна, мы даже сделали со своей стороны запрос в Минприроды: кто же обязан приобретать контейнеры? Так вот, если читать дословно, то прямая обязанность, вот прямо «ты обязан», такого в законодательстве нет. В то же время контейнеры могут приобретаться и собственниками земельных участков, на которых расположены эти контейнерные площадки, то есть либо управляющие компании, либо ТСЖ, либо муниципалитет. Соответственно, право такое дано и муниципалитетам. 15 декабря 2018 года вышли поправки в 484 постановление правительства, которые дали такое право и региональному оператору – приобретать контейнеры, но ограничили этот оборот 1% валовой выручки в год. То есть региональный оператор может купить определенное количество контейнеров в год, использовать их как маневренный фонд или как-то еще. Так что у нас сейчас есть широкий круг юридических лиц, обязанных обеспечить надлежащий сбор мусора, - говорит замгубернатора Антон Стрижов.

В «Аквалайне» сказали, что этим своим правом на покупку контейнеров они уже пользуется: были закуплены 800 контейнеров, чтобы их установить в тех местах, где раньше их никогда не было – в сельских населенных пунктах.

Антон Стрижов утверждает, что эти траты не учитывались в тарифе:

- Надо понимать, что эти затраты в тарифном регулировании нами не учитывались, потому что тарифы были утверждены до того, как изменения в постановление были приняты.

Дыра в законе

Антон Стрижов признал, что сейчас действительно существует этот пробел в федеральном законодательстве о мусоре, но, по его мнению, соответствующие уточнения в него будут, скорее всего, сделаны в течение 2019 года.

В то же время, по словам замгубернатора, у УК и ТСЖ, согласно законодательству, есть обязанность организовать места накопления мусора, и из нее, по его мнению, вытекает обязанность покупать контейнеры.

Антон Стрижов привел ссылку на действующее постановление Госстроя РФ, в котором есть прямое указание на обязанность обслуживающих организаций обеспечивать контейнерами площадки.

В своих выводах региональные операторы Вологодской области и власти ссылаются на три основных нормативных источника:

1. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 от 15.12.2018 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

В нем говорится, что к работам по содержанию общего имущества относятся «работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок».

2. Действующее постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".



3.7.1. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать: установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов.

3. Постановление правительства РФ от 108.2006 N 491 от 15.12.2018 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (…)»

В нем говорится, что к работам по содержанию общего имущества относятся, в том числе: д(2)) работы по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с установленными требованиями. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов.

Мухи отдельно, котлеты отдельно

Представители УК, в свою очередь, говорят, что контейнерная площадка и контейнеры – это разные понятия, и содержание контейнерных площадок, которые им вменяют, не значит, что УК должны покупать контейнеры.

Как ранее пояснил Newsvo директор УК «Новые технологии» Владимир Хазов, понятие «контейнерная площадка» в законе четко определено:

- Она предназначена для размещения контейнеров. Так что площадка отдельно, контейнеры отдельно. В законодательстве сказано, что с 1 января при переходе на новую систему обращения с ТКО обязанность управляющей компании по сбору мусора убирается. Там же есть обязанность регионального оператора обеспечить приемку мусора непосредственно в местах их накопления. То есть, если не будет контейнеров, как они выполнят свои обязательства?

Кроме того, УК в доказательство своей правоты также указывают на типовой договор между организациями и региональным оператором, утвержденный правительством России, в котором у них нет обязанности по закупке контейнеров, а у регионального оператора есть обязанность «обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации».

По словам представителя второго регионального оператора, фирмы «Чистый след», в Череповце с выкупом контейнеров серьезных проблем не возникло. Все контейнеры, которые сейчас стоят на местах, уже либо выкуплены, либо находятся в аренде.

Директор «АкваЛайна» Алексей Копейкин говорит, что из 4600 установленных в Вологде мусорных контейнеров только 50% находятся в собственности УК и ТСЖ. Еще часть находится в аренде, а остальные стоят потому, что власти и регоператор просят перевозчиков, которым они принадлежат, не создавать конфликтную ситуацию, не продавать их в другие регионы, а дождаться, пока обслуживающие дома юрлица либо выкупят у них контейнеры, либо возьмут в аренду, либо купят свои, новые, и поставят вместо них. По сути, собственник контейнеров может их продать в любую минуту.

Однако и с покупкой новых контейнеров, по словам Алексея Копейкина, могут возникнуть проблемы – единственный в России завод для их производства - «Айпласт» - производимую им продукцию распределил по покупателям вплоть до 2020 года.

К слову, в редакцию Newsvo поступила информация, что с 20 января в Вологде уберут все контейнеры, которые УК и ТСЖ не выкупят или не возьмут в аренду. У нас нет официального подтверждения этих данных, однако, если они соответствуют действительности, Вологду ожидает мусорный коллапс.

В Государственной жилищной инспекции говорят, что управляющие компании должны покупать контейнеры за счет средств, которые собираются ими с жителей по статье "содержание жилья". Организация каких-либо дополнительных, единичных сборов на покупку контейнеров незаконна. О таких случаях следует сообщать в жилинспекцию.

Напомним, накануне в ООО "Аквалайн" сказали, что для УК и ТСЖ, не желающих покупать контейнеры, будет организован безконтейнерный вывоз мусора. Это означает, что к определенному времени жильцам придется выносить мусор из дома и выбрасывать его прямо в грузовик.

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