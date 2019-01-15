Вологжанам, не желающим тратиться на контейнеры для мусора, предложили его выбрасывать прямо в грузовик

В Вологодской области для управляющих компаний и ТСЖ, не желающих за свой счет покупать контейнеры, региональный оператор организует безконтейнерный вывоз мусора. Это означает, что к определенному времени жильцам придется выносить мусор из дома и выбрасывать его прямо в грузовик.

Оставят без контейнеров

- Такой вариант действительно возможен. Если контейнерная площадка не будет оборудована контейнерами, региональный оператор может предоставить графики, согласовать их с домами, с УК, с органами местного самоуправления и организовать безконтейнерный сбор, - пояснил Newsvo замдиректора по связям с общественностью ООО «АкваЛайн» Алексей Иванов.

Сегодня на сайте «АкваЛайна» появилась информация, что 15 контейнерных площадок управляющих компаний «Верхний посад», «Союз», «Новые технологии», «Бывалово», «РЭС», «Подшипник», «РЭС-5» «Жилстройсервис», «Фрязиново» в ближайшее время останутся без контейнеров. Перевозчики сообщили региональному оператору о намерении забрать оттуда собственные контейнеры.

«АкваЛайн», в свою очередь, предложил управляющих компаниям выкупить эти контейнеры:

- ООО «АкваЛайн» рекомендует всем без исключения юридическим лицам (ООО, ТСЖ, УК, МУП, ГУП) приобрести или взять в аренду (с правом или без права выкупа) контейнеры для отходов, - говорится в сообщении.

На какие деньги?

Однако и УК, и ТСЖ уверены, что оператор сам должен покупать контейнеры за установленного высокого тарифа, а для них эти расходы неподъемны.

- Цены называются от 20 до 12 тысяч, оптом новые за 10 тысяч. Ничего себе для маленького дома заложить такие расходы в бюджет, тогда как сам тариф увеличен в разы. В моем доме в 5(!) раз, если заявления губернатора о 140 рублях будет официально подтверждено приказом ТЭК. Однако, как же быть с постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2018 г. № 1572 “О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации”. Среди прочих изменений региональным операторам по ТКО установили правила, как учитывать "расходы на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание". Так, так, так. Значит именно у оператора обязанность обеспечить контейнер для сбора мусора, - пишет председатель ТСЖ «Кирпичная, 8А» Ольга Смирнова.

«АкваЛайн» же на своем сайте сообщает, что данное постановление не может быть основанием для возложения обязанности по покупке контейнеров на регионального оператора.

- С юридической точки зрения, есть два момента в отношении сути данного постановления. В нем говорится о праве регионального оператора направить 1% от выручки на приобретение контейнеров. Заметьте, не об обязанности, а о праве. Иными словами, региональный оператор может и не приобретать контейнера. Другой момент, право направить 1% на приобретение контейнеров не распространяется на тариф 2019 года, так как тариф был утвержден 14 декабря, а постановление правительства было подписано 15 декабря» - утверждает заместитель директора по правовым вопросам ООО «АкваЛайн» Владимир Фоменко (ред. – орфография и пунктуация оставлены без изменений).

Отметим, что тариф, который был утвержден 14 декабря, - это не тот тариф, который сейчас действует. С 1 января 2019 года в Вологодской области тариф для жителей городов – 140 рублей, для сельских населенных пунктов – 113 рублей. В то время как в указанном постановлении тариф совсем другой.

В управляющих компаниях Вологды в доказательство своей правоты также указывают на типовой договор между организациями и региональным оператором, утвержденный правительством России, в котором у них нет обязанности по закупке контейнеров, а у регионального оператора есть обязанность «обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Жители тоже не понимают, почему до нового года, когда они платили за вывоз мусора в несколько раз меньше, проблем с контейнерами не было, а теперь, когда плата за эту услугу увеличилась в несколько раз, их еще дополнительно хотят обязать покупать контейнеры (ред. - если их будут покупать УК и ТСЖ, это будет сделано за счет жителей).

В тему

Покупку мусорных контейнеров власти Вологодской области пытаются переложить на собственников жилья

Новый тариф на вывоз мусора в Вологодской области: вопросы и ответы