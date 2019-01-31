Прокурор Вологодской области о покупке мусорных баков: «Придется договариваться»

Позиция областной прокуратуры по поводу покупки мусорных баков стала менее четкой. Прокурор области Александр Гринев на сегодняшней пресс-конференции рассказал журналистам, что вопрос с покупкой мусорных контейнеров областным, муниципальным властям и региональным операторам придется решать сообща.

- Вопрос сложный, вопрос будет решаться во взаимодействии между областным правительством, регоператорами и органами местного самоуправления. Видимо, придется находить какой-то общий язык и идти на общие уступки: и оператору, и органам местного самоуправления, договариваться. Это не простой вопрос, поэтому он быстро не решится. Официальные разъяснения: органы местного самоуправления не обязаны, у них нет обязанности закупать контейнеры. Они могут это сделать, если у них получится договориться с операторами, с последующим возмещением этих расходов. Просто, знаете, если никто не будет покупать, не будет контейнеров, значит, никто не будет убирать. Если есть возможность, можно купить, с последующим возмещением, - сказал на встрече с журналистами прокурор Вологодской области Александр Гринев.

Отметим, что ранее, выступая перед журналистами, первый заместитель прокурора области Алексей Васильков давал более категоричные комментарии по поводу обязанности регоператора покупать контейнеры.

- На территории области два региональных оператора, которые уполномочены на деятельность по обращению с отходами. Деятельность по обращению с отходами включает в себя несколько элементов: это и непосредственно сбор отходов, и их транспортировка, и дальнейшие манипуляции с отходами вплоть до их утилизации. Это звенья единой цепи. У нас же не возникает вопрос, кто должен купить мусоровоз? Ну, конечно, не жители многоквартирного дома! – сказал 24 января Алексей Васильков.

Региональный оператор «Аквалайн», в свою очередь, заявил, что не согласен с позицией прокуратуры Вологодской области, и направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой разъяснить, кто прав в данном споре.

Тем временем перевозчики начали забирать свои мусорные контейнеры в Вологде, а регоператор отказывается устанавливать новые.