В прокуратуре Вологодской области назвали незаконным вывоз мусора из многоквартирных домов по графику

25.01.2019 [Общество]

"Безконтейнерный" вывоз мусора по графику, который из-за отказа УК и ТСЖ покупать баки, региональный оператор планирует реализовать в Вологде, незаконен. Об этом вчера журналистам рассказал первый заместитель прокурора области Алексей Васильков:

- Региональный оператор обязан обеспечить сбор мусора. А для того, чтобы был сбор, нужны емкости. Какие – определяет региональный оператор. Подвозы – в семь вечера или в пять утра – это все от лукавого! Кто это придумал, пусть они с этой мыслью и живут, а людям свои порядки не навязывают, потому что это незаконно. Мы должны находиться все в едином правовом поле, и сгонять людей в пять часов вечера, когда все еще на работе, или в десять часов вечера, когда детей укладывают, никто не вправе. Или подъедет автопогрузчик с этим баком, выстроится очередь из 150 жильцов, это что такое? Мы с вами живем в XXI веке, в конце-то концов, все должно быть цивилизованно.

Накануне прокуратура Вологодской области еще раз обозначила свою позицию по контейнерам: покупать их обязан региональный оператор.

- Повторюсь, что в соответствии с федеральным законом «Об отходах производства и потребления», обращением с ТКО занимается региональный оператор, который выбирается в установленном законом порядке. На территории области два региональных оператора, которые уполномочены на деятельность по обращению с отходами. Деятельность по обращению с отходами включает в себя несколько элементов: это и непосредственно сбор отходов, и их транспортировка, и дальнейшие манипуляции с отходами вплоть до их утилизации. Это звенья единой цепи. У нас же не возникает вопрос, кто должен купить мусоровоз? Ну, конечно, не жители многоквартирного дома! – говорит Алексей Васильков.

Первый заместитель прокурора области Алексей Васильков (справа), фото newsvo

Кроме того, Алексей Васильков рассказал, что, согласно постановлению правительства, именно региональный оператор определяет тип тары для мусора в каждом конкретном случае – контейнер, бункер или что-то еще. В связи с этим еще нелепее выглядит попытка возложить покупку мусорных баков на жителей.

- Как они могут закупать эти контейнеры, бункеры и так далее, если они понятия не имеют, каким параметрам должны отвечать эти утилизационные емкости? Возложите на меня такую обязанность как на жильца, пожалуйста, я вам куплю контейнеры 2x2 метра, а у оператора транспорт принимает контейнеры только 1x1 метр. И что он будет делать с моим контейнером? – говорит Алексей Васильков.

Вместе с этим, согласно разъяснению Минприроды, жильцы вправе закупить контейнеры, если сами этого захотят. Однако, как отмечают в прокуратуре, обязать покупать баки жильцов, а значит, УК и ТСЖ, никто не может.

Если региональный оператор не установил контейнеры или настаивает на их покупке, жители вправе обратиться в прокуратуру.

- Обращайтесь к нам. Письменное обращение примем, рассмотрим. Мы можем отреагировать путем внесения представления, направления материалов в органы специальной компетенции (имеются в виду департамент ТЭК, Росприроднадзор, Роспотребнадзор – прим. ред), для привлечения к административной ответственности. Еще раз повторю, устанавливать какие-то графики выноса мусора нельзя. Вы круглосуточно можете складировать накопившиеся отходы в тех местах, которые предусмотрены органами местного самоуправления. Они должны регулярно очищаться, чтобы не было там завалов, - отмечает Алексей Васильков.

Региональный оператор "Аквалайн", в свою очередь, заявил, что не согласен с позицией прокуратуры Вологодской области и направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой разъяснить, кто прав в данном споре.

Тэги: вывоз мусора, мусор
Сюжет: тариф на вывоз мусора

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