3 февраля в Вологде пройдет митинг против роста тарифа на вывоз мусора

Митинг против роста тарифа на вывоз мусора пройдет в гайд-парке на улице Воровского в Вологде 3 февраля. Это место, где областным законом разрешается собираться без уведомления властей. Начало в 14 часов.

- Выходим 3 февраля на митинг против грабительских мусорных тарифов, за закрытие свалки в Вологде, против московского мусора на Вологодчине, за эффективную, разумную и грамотную политику в сфере обращения с ТКО, - пишут организаторы акции в группе движения «Вместе».

3 февраля митинги против «мусорной реформы» пройдут в 23 регионах России, пишет издание «Znak.com». В ряде регионов протестовать намерены по несколько городов, часть из них уже получила разрешения на проведение акций от местных властей.

Ранее активист движения Евгений Доможиров планировал провести митинг 26 января на площади Чайковского, если вологжане сделают в соцсети 500 репостов об акции. Однако к указанному сроку запись нужного количества репостов не набрала, и митинг не состоится.