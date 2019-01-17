Жильцам нескольких домов в Вологде велели копить мусор у себя в квартирах

17.01.2019 [Общество]
Жильцам нескольких домов в Вологде велели копить мусор у себя в квартирах

Жители нескольких домов в в Вологде стали «жертвами» мусорной реформы: оператор "Аквалайн" заявил, что будет вывозить там мусор по графику - т.е. жильцы должны будут к определенному времени выкидывать мусор в грузовик.

С 21 января это придется делать жителям четырех домов в микрорайоне Тепличный - речь идет о домах № 1, 14, 18, 17.

Как говорится в объявлении, фотографию которого прислали в редакцию Newsvo, причина в том, что УК «Союз» не хочет покупать за свой счет контейнеры для накопления отходов. Теперь жильцам придется ежедневно выносить мусор в одно и то же время, когда будет приезжать мусоровоз, хотя их такой вариант не устраивает.

«Большая просьба не опаздывать к приходу мусоровоза и не разбрасывать мусор на территории, не захламлять участок вокруг дома, а копить его у себя дома пока не решится вопрос приобретения контейнеров!!!», - говорится в объявлении (прим. ред. - орфография и пунктуация автора сохранена)

Мусоровоз будет приезжать по вышеуказанным адресам с 6.45 до 8 часов утра и будет стоять у каждого дома по 15 минут.

В такой же ситуации оказались жители домов, обслуживаемых УК "Новые технологии". На сайтах УК "Бывалово" и УК "Верхний посад" появилось объявление следующего содержания:

- Приобретение контейнеров является увеличением состава общего имущества многоквартирного дома,  что возможно только на основании решения Общего собрания собственников помещений МКД с утверждением целевого сбора на приобретение и содержание контейнеров. Предлагаем собственникам помещений вашего дома в кратчайшие сроки провести собрание  и принять  решение о поручении управляющей организации приобрести необходимое количество  контейнеров и утвердить размер целевого сбора, достаточный для приобретения и последующего  обслуживания необходимого количества контейнеров. (...) При отсутствии решения приобрести контейнеры  накопление отходов планируется осуществлять  региональным оператором путем складирования мусора в мусоровоз – бесконтейнерный сбор мусора - (ежедневно 2 раза в день).

Аналогичная ситуация сложилась в домах, обслуживаемых ООО УК "ВИСиС" - жителям предложили самим купить контейнеры за 15-20 тысяч рублей (см. объявление в галерее)

При этом в Государственной жилищной инспекции говорят, что любые дополнительные сборы на покупку контейнеров незаконны, а приобретать их УК должны на средства, которые собирают с жителей по статье "содержание жилья".

Ранее региональный оператор «Аквалайн» сообщил, что 15 контейнерных площадок управляющих компаний «Верхний посад», «Союз», «Новые технологии», «Бывалово», «РЭС», «Подшипник», «РЭС-5» «Жилстройсервис», «Фрязиново» в ближайшее время останутся без контейнеров. Перевозчики сообщили региональному оператору о намерении забрать оттуда собственные контейнеры, а УК не купили и не арендовали собственных.

Отметим, что вопрос, кто должен покупать баки на контейнерную площадку, в Вологде оказался спорным: эта обязанность нигде не прописана в законодательстве. Власти и региональный оператор говорят, что приобретать контейнеры должны УК и ТСЖ, а те считают, что, с учетом высокой платы за вывоз мусора, это должен делать регоператор. Подробнее в нашем материале  "Это тебе, это мне, это опять тебе": в Вологде продолжаются споры из-за мусорных баков.

Тэги: сбор мусора, управляющие компании, мусор
Сюжет: тариф на вывоз мусора

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