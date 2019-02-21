В Вытегорском районе признали выявленным объектом культурного наследия геоглиф «Ленин»

Геоглиф «Ленин», "растущий" на берегу реки Андомы вблизи села Макачево в Вытегорском районе, включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ подписала председатель областного Комитета по охране объектов культурного наследия Елена Кукушкина 12 февраля.

Гео́глиф - это геометрические или фигурные узоры, как правило, длиной более 4 метров. Многие из них настолько большие, что их можно рассмотреть только с воздуха. Существует несколько способов создания геоглифов: путём снятия верхнего слоя почвы по периметру узора, путём насыпания щебня там, где должна пройти линия узора, путём высаживания деревьев, формирующих необходимый рисунок.

К последнему виду относится и геоглиф в Вытегорском районе. Весной 1924 года, в год смерти Владимира Ленина, по предложению местного учителя в Макачево школьники посадили молодые ели, составив из них слово «Ленин».

Теперь в срок до 25 февраля 2020 года должна быть проведена государственная историко-культурная экспертиза «в целях обоснования включения (отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, установления предмета его охраны, требований к осуществлению деятельности и режимы в границах территории объекта культурного наследия».

К слову, снесенное здание "Труда" на улице Орлова в Вологде выявленным объектом культурного наследия не признали (ред. - но сносить его было нельзя, так как оно являлось средовой постройкой). Не признавали такими объектами и многие исторические деревянные дома в Вологде, которые в итоге сожгли.