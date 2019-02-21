В Вытегорском районе признали выявленным объектом культурного наследия геоглиф «Ленин»

21.02.2019 [Общество]
В Вытегорском районе признали выявленным объектом культурного наследия геоглиф «Ленин»

Геоглиф «Ленин», "растущий" на берегу реки Андомы вблизи села Макачево в Вытегорском районе, включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ подписала председатель областного Комитета по охране объектов культурного наследия Елена Кукушкина 12 февраля.

Гео́глиф - это геометрические или фигурные узоры, как правило, длиной более 4 метров. Многие из них настолько большие, что их можно рассмотреть только с воздуха. Существует несколько способов создания геоглифов: путём снятия верхнего слоя почвы по периметру узора, путём насыпания щебня там, где должна пройти линия узора, путём высаживания деревьев, формирующих необходимый рисунок.

К последнему виду относится и геоглиф в Вытегорском районе. Весной 1924 года, в год смерти Владимира Ленина, по предложению местного учителя в Макачево школьники посадили молодые ели, составив из них слово «Ленин».

Теперь в срок до 25 февраля 2020 года должна быть проведена государственная историко-культурная экспертиза «в целях обоснования включения (отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, установления предмета его охраны, требований к осуществлению деятельности и режимы в границах территории объекта культурного наследия».

К слову, снесенное здание "Труда" на улице Орлова в Вологде выявленным объектом культурного наследия не признали (ред. - но сносить его было нельзя, так как оно являлось средовой постройкой). Не признавали такими объектами и многие исторические деревянные дома в Вологде, которые в итоге сожгли.

Тэги: деревья, курьезы, культура
НА фото скриншот геоглифа с яндекс-карт

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Прокуратура признала тарифы на вывоз мусора в Вологодской области необоснованными
В Вологде работницу сферы образования "вызвали на ковер" за комментарий в соцсети
В правительстве Вологодской области настаивают на обоснованности тарифа на вывоз мусора
Вологодская область вошла в треть регионов с наихудшими условиями жизни в России
На телеканале «Россия» выйдет журналистское расследование об избиении приемных детей в Вологодской области
В Бабаево пенсионерка перечислила миллион рублей мошенникам, пообещавшим ей выплаты по «МММ»
В Вологде будут судить воспитательницу частного детсада, из которого сбежал полуторагодовалый мальчик
В Вологде вынесли приговор машинисту тепловоза, который уснул и спровоцировал столкновение с грузовым поездом
Бетон спасет от затопления? В администрации Вологды обсудили благоустройство набережной
«Сюда нас привело отсутствие у большинства мозгов на выборах»: вологжане возмутились на митинге «мусорной» реформой
19.02.2019 [Общество]

Поджигатели расселенных аварийных домов в Вологде не понесут уголовной ответственности

2155
4
18.02.2019 [БлогоVO]

Так за чей счет ремонт?

3003
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Нюксенице мужчина погиб во время пожара из-за курения
В Великом Устюге пенсионер без прав врезался на снегоходе в забор
Череповчанин, не хотевший продолжать пьянку, убил свою собутыльницу табуретом
В Вытегорском районе признали выявленным объектом культурного наследия геоглиф «Ленин»
Чиновников мэрии Череповца проверят на соблюдение законов из-за вырубки Пуловского леса
Первый этап благоустройства набережной в Соколе обещают завершить к сентябрю 2019 года
В рамках фестиваля «Пряники» в Вологде пройдет выставка фотографий
 


18.02.2019 [Общество]

«Сюда нас привело отсутствие у большинства мозгов на выборах»: вологжане возмутились на митинге «мусорной» реформой

4441
0
21.02.2019 [БлогоVO]

Туристы верят, что Вологда такая, как дом котенка Гава

215
0
21.02.2019 [Обзор Прессы]

Все новое - хорошо отмытое старое

78
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика