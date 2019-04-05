Суд не стал наказывать Евгения Доможирова за расставление колонок на митинге в Вологде

Вологодский городской суд признал Евгения Доможирова невиновным в организации митинга, организатором которого он не был.

Напомним, об этом иске в суд со стороны полиции Newsvo писал 20 марта. Митинг против "мусорной" реформы прошел 3 февраля в гайд-парке на улице Воровского. Его организатором был Евгений Лапин: он открывал и закрывал митинг, у него был бейдж организатора, а также именно он вел переписку с администрацией города по поводу этого митинга. Во время акции молодой человек предложил Евгению Доможирову вести митинг, и тот выполнял эти функции. При этом ведение мероприятия, в частности, представление собравшимся выступающих, не является его организацией.

Между тем, полиция обратилась в суд с иском о привлечении к ответственности Евгения Доможирова за организацию этого митинга. Полицейские составили протокол на Евгения Доможирова по ст. 20.2 ч.8 КоАП о нарушении во время проведения митинга (ред. - ч. 8 ст. 20.2. КоАП РФ подразумевает повторное нарушение)*.

19 марта состоялось первое заседание суда, на котором в качестве одного из доказательств организации акции Доможировым полицейский в суде привел тот факт, что Евгений помогал расставлять перед митингом акустические колонки.

2 апреля прошло второе заседание суда. Как сообщает группа движения "Вместе", в ответ на вопрос судьи, какими именно действиями Евгений Доможиров нарушил закон, полицейский ответил, что Евгений "прибыл заранее к месту публичного мероприятия и общался с сотрудниками полиции об расстановке ограждений".

- Также он выполнял организаторские функции: подвоз подиума и аппаратуры, их привезли не на одной машине. Он устанавливал флаги РФ и движения "Вместе" в сугробы, - пояснил судье полицейский.

Флаги в сугробах и другие доводы не показались судье основанием для привлечения человека к ответственности с учетом наличия документальных доказательств того, что организатором митинга был Евгений Лапин. Дело в отношении Евгения Доможирова было прекращено.

* Поскольку Евгений Доможиров дважды привлекался к ответственности за нарушения при организации митингов, он не может выступать в этой роли в течение года со дня вступления в законную силу постановления о его аресте на 15 суток, то есть до октября 2019 года.