Полиция требует наказать Евгения Доможирова за организацию митинга против "мусорной" реформы, организатором которого он не являлся

Полиция требует привлечь к ответственности Евгения Доможирова за организацию митинга против "мусорной" реформы, организатором которого он не являлся. В качестве одного из доказательств организации акции Доможиров полицейский в суде привел тот факт, что Евгений помогал расставлять акустические колонки.

Акция прошла 3 февраля в гайд-парке на улице Воровского. Организатором митинга был Евгений Лапин: вологжанин открывал и закрывал митинг, у него был бейдж организатора, а также именно он вел переписку с администрацией города по поводу этого митинга. На митинге молодой человек предложил Евгению Доможирову вести митинг, и тот выполнял эти функции. Отметим, что ведение мероприятия, в частности, представление собравшимся выступающих, не является его организацией.

Однако полиция составила на Евгения Доможирова протокол как на организатора и требует привлечь его к ответственности за нарушение порядка организации публичного мероприятия. Отметим, что, поскольку Евгений Доможиров дважды привлекался к ответственности за нарушения при организации митингов, он не может выступать в этой роли в течение года со дня вступления в законную силу постановления о его аресте на 15 суток, то есть до октября 2019 года.

Между тем, полиция составила протокол на Евгения Доможирова по ст. 20.2 ч.8 КоАП о нарушении во время проведения митинга (ред. - ч. 8 ст. 20.2. КоАП РФ подразумевает повторное нарушение).

Вчера состоялось заседание суда, на котором судье предъявили доказательства того, что Евгений Доможиров не был организатором февральского митинга:

- В пояснениях суду Евгений Доможиров объяснил, почему он не организатор. В суд пришел реальный организатор митинга Евгений Лапин, чтобы документарно подтвердить свой статус на митинге в гайдпарке, - сообщется в группе движение "Вместе".

Как сообщает движение «Вместе», на суде полицейский сначала не смог пояснить, что именно Евгений нарушил повторно. Потом сказал, что нарушение состоит в том, что митинг был без подачи уведомления (при этом, по закону, для проведения акций в гайд-парке согласование не требуется). Когда судья спросила, какую роль играл Евгений Доможиров на митинге, представитель полиции ответил так:

- Лапин только ... Доможиров, чтобы уйти от ответственности... Лапин вел себя неуверенно и передал слову Доможирову. Доможиров продолжал свои реплики. Лапин впоследствии отстранился от проведения митинга. Доможиров помогал расставлять колонки. Значит он фактически организатор, - цитирует полицейского движение "Вместе".

Решение пока не принято. Следующее заседание назначено на 2 апреля на 16:00.