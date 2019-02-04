"Где же столько мусора-то взять в день?": в Вологде прошел митинг против повышения "мусорного" тарифа

Митинг против повышения тарифа на вывоз мусора состоялся накануне в гайд-парке на улице Воровского. Акция длилась около полутора часов, в ней приняли участие несколько десятков человек.

-Как этот тариф рождался – 140 рублей? Где-то полгода назад в кулуарах власти уже обсуждалась эта тема, и мы – жители – как могли, принимали в этом участие, пытались достучаться до нашего губернатора, нашего департамента ТЭК, который утверждал этот тариф. Объясняли, что жители не обязаны покупать эти контейнеры. Жители не должны платить за эксплуатацию, за промывку этих контейнеров, обслуживание. Это должен делать регоператор. Но власть все равно нас не услышала! Потом ни с того, ни с сего, рождается тариф 170 рублей. Для чего? Для того, чтобы наш губернатором вдруг занялся, и сказал: «А снижу-ка я тариф до 140 рублей, будет меня народ любить!». Будем мы его за это любить? Зачем нам такая власть? – говорит Людмила Санталова.

Дмитрий Другов удивлен, что большую часть тарифа составляют траты на транспортировку мусора – по сути, огромное количество денег потратят только на то, чтобы возить отходы по области.

- На сайте «Аквалайна» я увидел структуру единого тарифа. Что мне интересно показалось – транспортировка составляет 50%, а затраты на сортировку – всего 2%. Как я понял, реформа будет в два этапа – сначала они повышают плату, свозят мусор, строят перерабатывающие предприятия, а дальше уже вводят систему сортировки мусора на самих помойках. Вы представляете, помойка из четырех или шести контейнеров, плотность мусора где-то 0, 8 они сказали, то есть четыре тонны забирают, и всего 120 рублей, получается, на сортировку одной тонны?

Многие на митинге возмущались и нереально высоким нормативом накопления отходов, который установлен действующей территориальной схемой.

- Мне бы хотелось задать нашему губернатору вопрос. Может быть, кто-то из вас читал уже в интернете, что норма мусора в день с человека – семь литров. Вы представляете, семья четыре человека – 28 литров. Господин Кувшинников, ответьте, пожалуйста, где же столько мусора-то взять в день? Это же немыслимо! Подскажите, пожалуйста, может, я смогу норму выполнить? – говорит вологжанка Наталья.

Участники акции также говорили о необходимости ввести раздельный сбор мусора – это один из способов снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

- Вопрос раздельного сбора мусора. Многие говорят, что это неактуально для России. Это – вранье. Я говорю вам как человек, который родился в Вологде, но, к сожалению, уехал. Мусороперерабатывающие заводы в России есть. И какая их главная проблема? Не нехватка финансирования. У них нехватка сырья! Но сортировать мусор несложно. При этом сортировка мусора на свалках – это очень тяжелая, вредная работа, которая плохо оплачивается. Но каждый из вас, абсолютно каждый, может сортировать мусор сам. Это несложно, просто нужно уложить это в своей голове, - говорит Екатерина.

После слов одной из выступающих "Зачем нам такая власть? Они не думают о людях." раздались аплодисменты.

- Я бы хотел вернуться в 2010 год, когда в мае начало вонять дома. когда открывали окна. Дом находится недалеко от свалки на Мудрова. Оказалось, что с очистных в нарушение всех законов было вывезено все на свалку и не завалено ничем. Я написал в прокуратуру и в конце добился, чтобы они завалили в августе. Может, вы еще тогда помните, что телевидение было нормальное, можно было как-то обращаться, и кто-то, может. меня еще даже видел по телевидению. Приезжало телевидение, снимало эту свалку. Сейчас же, конечно, телевидение не говорит нам о том, что сейчас здесь проходит митинг. Они молчат. <...>На площади Революции нам собраться не разрешили. Площадь Революции у них для "Единой России". Многие бастуют на диванах - "Я согласен, что не надо поднимать цены, но я буду дома сидеть". Спасибо тем, кто пришел, - выступил Алексей.

Подводя итоги митинга, его ведущий Евгений Доможиров сказал, что следующая акция против мусорной реформы запланирована движением «Вместе» на 16 февраля. Она пройдет там же, в гайд-парке на улице Воровского.