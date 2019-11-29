В Вологодской области разработают новую схему обращения с ТБО

29.11.2019 [Общество]

Власти пообещали пересмотреть установленный для населения Вологодской области норматив по накоплению твердых бытовых отходов - будет разработана новая территориальная схема обращения с ТБО, сообщает сайт регионального правительства.

С 1 января 2019 года в Вологодской области норматив накопления мусора составляет 7,2 литра отходов в день на человека (для многоквартирного благоустроенного жилья). Опрос, проведенный Newsvo, показал, что  это примерно в четыре раза больше реального объема мусора, который накапливается у вологжан.

Кроме того, в апреле 2019 года прокуратура сообщила о том, что исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились. «Институт развития регионов», с которым правительство Вологодской области заключило контракт на разработку территориальной схемы обращения с отходами, эти работы не выполнил, а деньги получил.

Однако пересмотр норматива в правительстве связывают не с тем, что он был установлен без оснований, а с тем, что данные, изложенные в схеме обращения с отходами, устарели.

- Будут проведены дополнительные замеры твердых коммунальных отходов для более глубокой дифференциации норматива для категории «население». Существующая территориальная схема утверждена еще в 2016 году, и сегодня требуется привести ее в соответствие с нормами законодательства, - сообщает сайт правительства.

Сейчас чиновники проводят "подготовительные работы для выбора организации", которая будет разрабатывать новую территориальную схему обращения с отходами".  Подготовлены техническое задание и конкурсная документация.

- В новой территориальной схеме обращения с отходами будет отражена существующая система обращения с ТКО и перспективы ее развития на ближайшие десять лет. Помимо этого эксперты пересмотрят схемы потоков твердых коммунальных отходов, учтут требования по организации раздельного накопления мусора на территории региона, - сообщается на сайте правительства.

Проект новой схемы обращения с ТБО обещают обсудить с общественностью.

Как ранее сообщал NewsVo, на разработку предыдущей версии схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в Вологодской области из регионального бюджета потратили 11,9 млн рублей.

Тэги: вывоз мусора, тарифы
Сюжет: Тариф на вывоз мусора

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