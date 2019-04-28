Прокуратура: исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились

Исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились. Прокуратура выяснила, что «Институт развития регионов», с которым правительство Вологодской области заключило контракт на разработку территориальной схемы обращения с отходами, эти работы не выполнил, а деньги получил.

- Объемы твердых коммунальных отходов в муниципальных образованиях Вологодской области не измерялись. Специалисты, указанные в паспортах объектов, в периоды, в которые должны были производиться замеры, в действительности на территории Вологодской области не находились и необходимых инструментальных замеров не проводили, - говорится в ответе прокуратуры на запрос депутата ЗСО Алексея Голика.

По данным прокуратуры, областные власти в данном случае не исполнили свою обязанность по контролю за исполнением условий контракта, и это привело к установлению нормативов накопления мусора на основании недостоверных данных.

27 марта 2019 года прокуратура направила в правительство Вологодской области протест на установленный норматив, но он был отклонен. Сейчас ведомство готовит иск в суд, в котором требует отменить приказ департамента ТЭК и ТР №271 об установлении нормативов.

Отметим, контракт на выполнение работ по разработке территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами был заключен с АНО «Институт развития регионов» в октябре 2016 года. Фирма получила за его исполнение 11,9 млн рублей.