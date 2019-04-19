31 килограмм мусора в месяц на семью: в Череповце провели эксперимент по накоплению ТКО

Череповецкая группы Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» провела эксперимент по сбору данных о накоплении мусора у населения Череповца. Они аналогичны тем, которые были собраны редакцией Newsvo в январе-феврале этого года в Вологде - мусора у населения собирается в несколько раз меньше того объема, за который мы платим с января 2019 года. У семьи из двух-четырех человек в Череповце накапливается 31 килограмм мусора в месяц, тогда как платят они за 28,24 кг/месяц на человека. Newsvo публикует результаты эксперимента из Череповца.

В своем исследовании череповчане уделили внимание количеству мусора, который накапливается у жителей, его составу и механизмам, которые могут позволить сократить темпы образования отходов.

Условия эксперимента: Место проведения: Город Череповец (Вологодская область). Население 315 тыс. чел. Участники: Две группы семей составом от 2 до 4 человек. Одна группа (16 семей) практиковали раздельный сбор отходов, отсортировывая их часть и сдавая в переработку; другая группа (14 семей) не сортировали отходы. Продолжительность: С 5 февраля по 6 апреля 2019 года Ход выполнения: Каждая семья взвешивала свои смешанные отходы при каждом выносе, а также раздельно собираемые отходы – при сдаче на переработку. Данные записывались в таблицу. Возможности сортировки отходов ограничивались условиями, по которым можно было сдать вторсырьё в переработку в г. Череповце – это компании, принимающие некоторые виды отходов в контейнеры для РСО и в пунктах приема, а также ежемесячные акции движения «РазДельный Сбор». Важно заметить, что почти во всех семьях были 1 или 2 ребенка, и в большинстве семей имелись домашние животные.

Авторы эксперимента хотели не только измерить реальное количество твердых коммунальных отходов (ТКО), образуемых жителями, но и оценить эффект раздельного сбора мусора на количество отходов.

- Казалось бы, всё это и без измерений ясно – мы мусорим много. Но, насколько много? Чем мы именно мусорим? Правильно ли наши власти оценивают количество нашего мусора? За счет уменьшения каких отходов мы можем сократить наш личный вклад в рост свалок? - такие вопросы задали себе череповчане.

На первом графике очень хорошо заметна разница между тем, сколько мы можем мусорить, если сортируем, и сколько – если не сортируем отходы. В среднем при разделении отходов у среднестатистической семьи образуется отходов около 0,4 кг/день, а без разделения отходов – в среднем 0,8 кг/день. Но, если отойти от усредненных значений и внимательнее рассмотреть график, то в глаза бросаются периодические пики. Эти «всплески» мусорообразования отмечены по выходным.

Для группы «не сортирующих» в выходные максимально было отмечено около 1,6 кг ТКО/день – что в 4 раза больше, чем в выходные для «сортирующих».

- Интересно заметить, что, скорее всего, реальные ежедневные темпы образования отходов отражают именно выходные – поскольку в будние дни значительную часть времени мы проводим на работе или в дороге, и большая часть отходов попадает не в наше мусорное ведро. Но при этом мы все равно пользуемся товарами в одноразовой упаковке и образуем отходы – только выбрасываются они в уличные урны или где-либо за пределами дома. Тогда как в выходные мы проводим много времени дома, и эта разница компенсируется, что и получилось на графике, - говорится в исследовании.

Среднемесячное количество ТКО еще лучше демонстрирует, во сколько раз можно уменьшить наш собственный «мусорный след», если добросовестно сдавать отходы в переработку – как минимум вдвое. При этом многие (хотя и не все) «сортирующие» участники, помимо сдачи отходов в переработку, особенно сознательно относятся к своему потреблению и покупкам, стараясь не покупать товаров в лишней и неперерабатываемой упаковке, чтобы не плодить мусор.

Второй график напрямую позволяет сопоставить действительные отходы населения с нормативными. Так, для Вологодской области нормативы накопления ТКО для жителей городов составляют 28,24 кг/месяц на человека. А в эксперименте получается так, что даже без сортировки отходов примерно такое же количество мусора (31 кг/месяц) образует семья из двух, трех или четырех человек. Хотя в норматив накопления и включены крупногабаритные отходы, за ход проведения эксперимента ни в одной из семей они не образовались.

Всё это заставляет задуматься о справедливости расчета нормативов накопления ТКО и рассчитанных на их основе тарифов.

- Давайте разберемся – какие возможности дает нам раздельный сбор отходов. При этой несложной практике в среднем в месяц от семьи на переработку вместо свалки может отправляться 16,3 кг отходов (а при генеральной разборке домашнего скарба – более 40 кг макулатуры и книг в библиотеки, более 35 кг ненужной одежды из кладовки, и более 15 кг стеклотары из гаражей и балконов). На диаграмме всё количество отходов показано в килограммах, и, подключив воображение, можно предположить, что в объеме всё будет выглядеть немного иначе – пластика будет больше, чем 2 %, а макулатуры и текстиля – меньше, чем 28 % и 34 %. Примерно это указано в Территориальной схеме обращения с отходами для Вологодской области, где для полимерных материалов отведено 26 % (хотя в нашем графике указаны полимеры, исключительно пригодные для переработки, в отличие от замеров Территориальной схемы), - пишут авторы эксперимента.

Акция по раздельному сбору мусора в Череповце 6 апреля. Фото: vk.com/rs_che

Батарейки и ртутные лампы, хоть и образуются дома сравнительно редко, но всё же придают определенный вес, и нуждаются в особом обращении (например, в Череповце их можно сдать в контейнеры Duracell в ТЦ «Лента» или в контейнеры в ТЦ «Леруа Мерлен»).

Выбрасывание текстиля спрогнозировать сложно, и, если чистка гардероба случается, то часто вещи выносятся в больших количествах, и это создает определенную погрешность и может выглядеть как перекос в соотношении раздельно собранных отходов.

Почти наполовину наши пластиковые отходы по весу состоят из бутылок для напитков (PET). Полиэтиленовая тара (HDPE) – флаконы из-под бытовой химии и косметики – выбрасываются реже. Йогуртовые стаканчики (PS) и различные изделия из полипропилена (PP) – одноразовые контейнеры, игрушки, стаканчики, тазы – составляют почти треть отходов пластика. Эти фракции принимаются на ежемесячных акциях «РазДельного Сбора», а PET можно сдать еще и в придомовые контейнеры.

4,5 кг макулатуры = 2 пачки бумаги А4 или несколько книг

0,57 кг металла = 10 жестяных консервных банок

0,38 кг пластика = 10 ПЭТ бутылок или 35 стаканчиков из-под сметаны

3,85 кг стекла = 10 бутылок объемом 1 литр

Участники экспериментафиксировали не только вес смешанного мусора и разделенных отходов, но еще и тех неперерабатываемых видов отходов, которые было сложно обойти вниманием. Здесь больше всего бросаются в глаза такие группы, как подгузники, органические отходы и отходы животных. Органические отходы – в большинстве своем пищевые, а отходы животных – в основном наполнители из лотков. Если подгузники и отходы животных – практически не перерабатываемые группы отходов, то органические остатки потенциально можно переработать, но в Череповце для этого нет инфраструктуры. Некоторые участники эксперимента сушат органику дома и в дальнейшем применяют ее для дачных нужд, или подсыпают цветочную землю во дворе под деревья (это было учтено при подсчете количества «условно неперерабатываемых отходов»).

- Мораль четвертого графика – дети и животные мусорят, и еще как. Каждый день у семьи как минимум с одним ребенком в мусор отправляется в среднем по 0,8 кг подгузников, - и, возможно, они на свалках переживут наших далеких потомков. Это в равной степени относится и к «сортирующим», и к «не сортирующим». С органикой и наполнителями для кошачьих туалетов в принципе проблема отходов решаема – и то и другое может быть возвращено в природу; с подгузниками же проблема несколько сложнее, - здесь на помощь может придти концепция «Ноль отходов» и использование многоразовых пеленок (мамы и бабушки одобрительно кивают), - делают вывод авторы эксперимента.

Нормативы накопления ТКО, по которым мы платим региональным операторам, говорят, что каждый человек мусорит по 350-400 кг в год. Однако эксперименты в Вологде и Череповце показали, что в среднем это значение в 2-3 раза меньше. А если отходы сортируются, что было учтено в череповецком эксперименте, – то в 5-6 раз меньше.

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