Исследование Newsvo: вологжане накапливают за день около 2 литров мусора

Newsvo подводит итоги народной антикоррупционной акции «Вынос мусора», организованной нашей редакцией. Мы начали ее проведение 23 января, чтобы проверить реалистичность норматива накопления ТБО, установленного в нашей области на уровне 7,2 литра в день на человека (для многоквартирного благоустроенного жилья). Наш опрос показал, что в среднем цифра не превышает двух литров в день на человека.

Поводом для акции стали возмущения жителей, которые говорят о том, что столько мусора у них не копится.

Между тем, этот норматив имеет большое значение, так как именно он определяет конечную сумму тарифа за вывоз мусора. А он в Вологодской области - один из самых высоких в России.

В социальной сети «ВКонтакте» мы попросили вологжан подсчитать, сколько мусора у них собирается, выложить фото на своей странице с хэштегом #выносмусора и/или разместить в нашей группе в специальном альбоме. . На наш призыв откликнулись 95 вологжан - достаточное количество, чтобы понять ситуацию.

Ни один из наших респондентов даже близко не "подошел" к официальному нормативу - средняя цифра не превышает двух литров в день на человека.

Данные вологжан подтвердили и руководители вологодских ТСЖ:

- … оплачивая счета по вывозу мусора по своему дому, я знаю все объемы и ТКО и КГМ. По по моим подсчётам тариф завышен в два раза, - написала Татьяна Трудова. - По нашему дому арифметика довольно забавная получается. Два контейнера, каждый 1,1 куб/м. В месяц получается 66 куб. Делим на установленную норму 0,218. Получается в доме должны проживать 303 человека. А проживает где-то на сотню меньше. Раньше вывозили не каждый день, набиралось. Теперь вывозят ежедневно полупустые контейнеры, - прокомментировал ситуацию Зоя Мокрушина.

Валентина Патракова: "4 человека, 2 дня, ведро 10 л." Фото из альбома в группе Newsvo.

Результаты нашего небольшого исследования мы отправили в приемную губернатора. Вот текст обращения:

Уважаемый Олег Александрович! Из областного бюджета было потрачено 11 900 000 рублей на то, чтобы определить норматив накопления твердых бытовых отходов для населения Вологодской области. Мы совершенно бесплатно выяснили, что он не соответствует действительности. В Вологодской области - один из самых высоких тарифов на вывоз мусора в России. Это вызвано одним из самых высоких в России нормативов на накопление ТБО. Например, для благоустроенного жилья он составляет 7,2 литра в сутки с человека. Этот показатель вызвал негодование у жителей области, поэтому мы попросили вологжан подсчитать, сколько же на самом деле мусора они собирают, сфотографровать и прислать фото и цифры к нам в редакцию. 95 человек сделали это, разместив фото с цифрами в альбоме в группе Newsvo ВКонтакте, и выяснилось, что реальный показатель накопления не превышает 2 литров в сутки на человека. Олег Александрович, с этим нужно что-то делать. Вы не можете игнорировать такую разницу. Это нечестно, несправедливо и провоцирует социальную напряженность. Очень просим Вас разобраться со сложившейся ситуацией и, возможно, организовать повторные измерения с участием общественности. Например, привлечь руководителей вологодских ТСЖ, многие из которых также заявили, что норматив превышает реальный не менее, чем в два раза.

Также соответствующие обращения отправлены в областную прокуратуру, УФАС и в приемную президента РФ.

С результатами опроса вологжан можно ознакомиться в группе Newsvo ВКонтакте.