Лекция «Антропологическая реконструкция внешности древних вологжан» пройдет в Вологде 8 апреля.

Познакомиться с миром русского Средневековья предлагает Вологодский государственный музей-заповедник.

Прочтет лекцию старший научный сотрудник отдела фондов, хранитель палеоантропологической коллекции музея Татьяна Пантелеева.

– Посетители узнают, какими были наши предшественники. Татьяна Асировна расскажет о их жизни и о том, как современным исследователям удается раскрывать тайны прошлого, – говорят сотрудники музея.

Несколько портретов жителей Вологды эпохи средневековья воссоздали специалисты московской Лаборатории пластической реконструкции Института этнологии и антропологии Российской Академии наук.

Для этого ученые использовали методику известного советского антрополога Михаила Герасимова по восстановлению облика человека по его черепу. Материалом для реконструкций стали останки со средневековых некрополей, которые были найдены в ходе археологических раскопок в Вологде.

– Критерием отбора служили сохранность скелетных останков, а также морфологические особенности черепов, характеризующие различные антропологические типы среди населения средневековой Вологды, – пояснили ученые.

«Антропологическое портфолио средневековой Вологды» – это проект фонда Вологодского музея, который реализовали при финансовой поддержке гранта правительства области.

Лекция пройдет в пространстве выставки «Там не неведомых дорожках», среди картин Алексея Смирнова.

Ранее NewsVo рассказывал, что на этой выставке представлена серия больших работ, посвященных русской средневековой истории и архитектуре. В картинах-образах «Рассвет Гардарики», «Торговый город», «Мирное время», «Тревога», «Русское поле» художник создает некие города-образы на основе форм русской архитектуры, собирая эти формы в сложные, «сказочные», но при этом основанные на точном знании конструкций и исторических аналогов композиции. В них словно разворачивают перед зрителем панораму далеких времен, почти уже сказочной Древней Руси, Гардарики – страны городов.

Вход на лекцию и выставку по музейному билету.

Начало лекции 8 апреля в 14:00 в художественном отделе музея-заповедника на территории вологодского кремля.

Возрастные ограничения: (12+).

